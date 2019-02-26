Трудности перевода: Добкин обматерил известную телеведущую

Нардеп Михаил Добкин оскандалился из-за украинского языка

Скандальный нардеп, бывший "регионал" Михаил Добкин, который ранее выставил себя на посмешище из-за плова и бутылки водки, нецензурно высказался в адрес известной журналистки Янины Соколовой после выхода ее авторской передачи, в которой было указано на существенные отличия украинского и русского языков. Политик в социальной сети Twitter грубо раскритиковал девушку и "блеснул" собственными филологическими познаниями в этом вопросе.

В самой передаче, в частности, журналистка опровергла слова одной из учительниц школы во временно оккупированном РФ украинском Симферополе о том, что два эти языка якобы "как братья похожи".

Педагог перевел выражение "Гребе як кінь копитом" на русский язык и добавил, что тут все понятно.

"Лелека на даху сховав каблучку у камізельку, щоб хутко освідчитись ховрашку", - привела свой пример Соколова, после чего с иронией добавила: "Ну что, "братья", поняли? Нет, ну языки-то же идентичные".

Видео: twitter.com/IaninaSokolova

Этот пример пришелся Добкину не по душе, о чем он не замедлил сообщить журналистке в комментариях. Политик, вероятно, для большей убедительности, использовал в своей ремарке нецензурную брань.

"Не надо путать х*р с пальцем. Польские и иные чужеродные слова не впихивай в рідну мову, рог*лиха", - написал депутат девушке.

В свою очередь журналистка опубликовала под его постом гифку со средним пальцем.

"Рада, что такие уважаемые люди, как Добкин, смотрят "Вечер с Яниной Соколовой". Потому что с кем бы я еще подискутировали на тему слов иноязычного происхождения, как не со знаменитым филологом Добкиным", - написала Соколова.

Скрин: twitter.com/IaninaSokolova

Как сообщалось ранее, народный депутат Михаил Добкин очень резко высказался в адрес главы государства после получения томоса об автокефалии для украинской поместной церкви и предрек ему печальную судьбы после президентских выборов 31 марта 2019 года.

Напомним также, что Михаил Добкин крайне эмоционально отреагировал на антиукраинский санкционный список РФ, в который попало и его имя. Украинский политик назвал "маразмом" этот документ.