Украина вернется в Россию: известная певица отличилась маразмом

Чичерина снова рассмешила сеть словами об Украине и Донбассе
Юлия Чичерина уверена, что Украина войдет в состав России. Такое заявление некогда известная певица и ярая сторонница "русского мира" сделала в прямом эфире одного пропагандистского шоу.
По мнению поклонницы Путина, Украина "слишком грубо поступила с Донбассом". Поэтому, считает исполнительница, которой "ветром в голову надуло", оккупированные Донецк и Луганск не вернутся в состав нашего государства.
Чичерина (скриншот)
"Украина вернется в Россию вместе с Донбассом, так и должно быть, так и будет", - уверенно заявила певица, которая уже не раз позорилась из-за своих слов об нашей стране.
При этом она сказала, что в РФ могут войти не все области Украины.
"Вся ли Украина, до Карпат и Закарпатья, - посмотрим, не будем загадывать. А что делать, если русских людей, не могут их защитить вне России? Придется их всех собирать, чтобы защищать уже здесь, под своим покровом. Видите, как сложно их защищать на чужбине", - добавила Чичерина и выразила уверенность, что "Бог поможет россиянам захватить украинские земли".
Чичерина (скриншот)
Слова россиянки тут же высмеяли пользователи социальных сетей.
Напомним, ранее Чичерину высмеяли за ее слова о том, что Путина на Донбассе воспринимают как спасителя.