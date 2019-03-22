Украина вернется в Россию: известная певица отличилась маразмом

Юлия Чичерина уверена, что Украина войдет в состав России. Такое заявление некогда известная певица и ярая сторонница "русского мира" сделала в прямом эфире одного пропагандистского шоу.

По мнению поклонницы Путина, Украина "слишком грубо поступила с Донбассом". Поэтому, считает исполнительница, которой "ветром в голову надуло", оккупированные Донецк и Луганск не вернутся в состав нашего государства.

Чичерина (скриншот)

"Украина вернется в Россию вместе с Донбассом, так и должно быть, так и будет", - уверенно заявила певица, которая уже не раз позорилась из-за своих слов об нашей стране.

При этом она сказала, что в РФ могут войти не все области Украины.

"Вся ли Украина, до Карпат и Закарпатья, - посмотрим, не будем загадывать. А что делать, если русских людей, не могут их защитить вне России? Придется их всех собирать, чтобы защищать уже здесь, под своим покровом. Видите, как сложно их защищать на чужбине", - добавила Чичерина и выразила уверенность, что "Бог поможет россиянам захватить украинские земли".

Чичерина (скриншот)

Слова россиянки тут же высмеяли пользователи социальных сетей.

С головой-то у нее беда совсем. Полная каша в башке. Обычная дура, ни х*ра не понимающая, что творится вокруг. Как певица - вообще ноль.

Зачем Охлобыстин сменил пол и стал некрасивой женщиной?

Голову себе задурила. Пустышка.

Колпак у нее течет.

Куда ей на лечение скидывать?﻿

Чичерина с ума сходит потихоньку. Походу, ей чип вживили.﻿

Рожа типичной наркоманки!

Позорище долбанное эта Чичерина.﻿

Вся суть русского патриота: "Меня коррупция и бедность в моей стране не интересует. Пойду я в другую страну жизни учить!"﻿

Напомним, ранее Чичерину высмеяли за ее слова о том, что Путина на Донбассе воспринимают как спасителя.