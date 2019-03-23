Умерла легендарная советская певица: ее песни знают все

Валентина Дворянинова, которая исполнила легендарную колыбельную "Спят усталые игрушки", умерла на 92-м году жизни. О ее смерти рассказала подруга артистки Ольга Диктович изданию "Российская газета".

Дворянинова умерла 22 марта в подмосковном пансионате для пожилых людей.

"Валя умерла в одном из частных подмосковных пансионатов для пожилых людей, где она жила последнее время", – рассказала она.

Отмечается, что Дворянинова не имеет детей, также у нее не было собственной квартиры. Артистка всю жизнь прожила в коммуналке. Прощание с Валентиной Петровной Дворяниновой пройдет 25 марта в зале Митинского крематория.

Валентина Дворянинова в молодости (фото из открытых источников)

Именно Валентина Петровна Дворянинова первая в 1964 году записала знаменитую песню из телепередачи "Спокойной ночи малыши", под ее голос двенадцать лет засыпала вся детвора Советского Союза вместе с их усталыми игрушками.

"Спят усталые игрушки" - исполнение В. Дворянинова (видео: youtube.com)

Певица шесть лет была солисткой знаменитого оркестра Олега Лундстрема, активно сотрудничала с классиками советской песни Яном Френкелем, Андреем Петровым и Андреем Эшпаем. Узнаваемые шлягеры Дворяниновой: "Калина красная", "Карелия", "Как тебе служится", "Линахамари".

В 2008 году Валентина Петровна награждена медалью "Талант и призвание" Всемирного благотворительного альянса "Миротворец", медалями в честь Победы, грамотами многих ведомств, регионов, воинских частей и предприятий.

Напомним, что ранее умерла Юлия Началова. Мы публиковали последнее видео с участием певицы.

Также сообщалось, что в России умер актер Владимир Этуш. Он был легендарным советским актером, который сыграл в популярнейших картинах.