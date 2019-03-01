Умерла украинская звезда "Битвы экстрасенсов": ей было 47

2 марта в Киеве на Байковом кладбище состоится церемония прощания

Украинская эзотерик Симона Бородина, получившая широкую известность после участия в теле-шоу "Битва экстрасенсов", скончалась в Киеве 28 февраля в больнице. Она страдала от онкологического заболевания, и в последнее время состояние было тяжелое. Женщине было 47 лет.

Как сообщил муж Бородиной, оперный и джазовый исполнитель, владельц ивент агентства AKKERMAN Алексей Федоренко, церемония прощания состоится на Байковом кладбище в субботу, 2 марта, в 13.00.

Он пригласил всех, кто знал Симону при жизни, проститься с ней.

Фото: Симона Бородина (facebook.com)

Мероприятие пройдет в зале прощальных церемоний в крематории.

Тело Бородиной будет кремировано.

Скрин: facebook.com/aleksey.akkerman

У Симоны и Алексея Федоренко осталась 3-летняя дочка.

Бородина была магистром исторических наук, была одной из владельцев МБФ "Крыло надежды". Кроме участия в "Битве экстрасенсов", телезритель мог ее видеть на экранах в передачах "Снiданок з 1+1" и "Говорит Украина".

В сети знакомые и друзья Симоны скорбят о ее гибели и вспоминают как светлого, веселого и отзывчивого человека.

"Прощай Симона, ты была настоящим другом";

"Все правда, она была в тяжелом состоянии. Ее залечили в больнице. Я был у нее на выходных, все было весьма грустно";

"Это шок! Невозможно в это поверить! Безумно жаль! Прекрасная женщина, мама и жена! Царство Небесное! Мои соболезнования близким и ее семье!"

"Такой широкой души человек! Необъятной любви к миру! Ты останешься навсегда в моем сердце красивой с улыбкой! Твое последнее послание я сберегу";

"Покойся с миром, солнышко.. Мои соболезнования близким и родным";

"Это огромное горе!... Симона была солнечный женщиной! Она - Звезда! Вечная память... Живи в наших сердцах"

"Не верю! Такая молодая, добрая, красивая, жизнерадостная! Получила сообщение во вторник от Симоны.... а сегодня просто шоковое состояние, нет слов! Царствие Небесное! Вечная память! Мои глубокие соболезнования семье, друзьям"...

Скрин комментариев: facebook.com/simonaborodina

Как сообщалось ранее, 3 февраля по причине тяжелой болезни скончался популярный маг из Украины Андрей Сатаненко.

Напомним, ранее мы писали о том, что скандальный наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) рассказал о смерти четырех работников музея после его проклятия в их адрес.