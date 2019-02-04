Вычеркнул из списка "близких людей": Виторган резко высказался о разводе с Собчак

Супруг телеведущей решил расставить все точки над "і" после недавнего интервью Ксении

После интервью телеведущей и политика Ксении Собчак, в котором она рассказала о трудностях в браке с Максимом Виторганом, упомянув то, что они навсегда останутся родными и близкими людьми, свое мнение высказал и супруг Ксении.

Он опубликовал эмоциональный пост в Instagram, в котором заявил, что выносить на публику семейные отношения не будет, несмотря на все просьбы, уговоры и даже подкупы журналистов, и рад тому, что никто не сможет увидеть в разного рода программах по-настоящему близких ему людей.

Публикация актера появилась в соцсети на следующий день после выхода программы на росТВ, в котором Ксения рассказала, что ее семья переживает непростой период. "Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди", - сказала Собчак.

Виторган признался, что устал от повышенного внимания к его персоне в связи со слухами об измене жены. Он не намерен публично комментировать свою личную жизнь и сообщил, что по-настоящему близкие ему люди тоже не рассказывают о себе на ток-шоу. Таким образом, артист дал понять, что из списка родных он вычеркнул, в том числе, и саму Ксению Собчак.

Скриншот поста: instagram.com/mvitorgan

Напомним, слухи о разводе звездной пары распространились после интервью скандалистки и "светской дивы" Божены Рынски, в котором она рассказала, что Собчак уже давно состоит в отношениях с другим мужчиной. А после драки Максима Виторгана с предполагаемым любовником телеведущей Константином Богомоловым, разговоры о разводе вспыхнули с новой силой.

Кстати, Ксению даже пытались обманом заманить на телевидение, чтобы взять комментарий о разводе. Однако она упорно молчала до последнего времени.

К слову, недавно телеведущая гостила у подруги в Киеве, по прилету в который сразу успела опозорится, допустив ошибку в названии столицы в Instagram. За время своего короткого визита она успела наведаться в караоке и спеть хит "Океана Ельзи", а также высказаться о президенте Порошенко.