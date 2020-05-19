Звезда фильма "Сумерки" найден мертвым со своей подругой

Грегори Тайри Бойс найден мертвым в своем доме в Лас-Вегасе со своей возлюбленной. Актер сыграл одноклассника главной героини Беллы в фильме "Сумерки". Причину смерти пока не сообщают, но о факте смерти пишет издание E!News.

Отмечается, что двоюродный брат актера пришел проведать Грегори дома и обнаружил два тела. Артисту было 30 лет, его подружке 27.

"Двоюродный брат проснулся и увидел, что машина Грега все еще находится возле дома. В то время, когда он должен был ехать в Лос-Анджелес. Поэтому брат пошел проверить и нашел их тела", – сообщает издание.

Грегори Тайри Бойс с девушкой (фото: thesun.co.uk)

Отметим, что Грегори также сыграл в короткометражном фильме "Апокалипсис". У него осталась 10-летняя дочь Алайя.

Мама Грегори, Лиза Уайн, написала о его смерти в соцсети. Она рассказала, что ее сын хотел в будущем открыть собственный ресторан.

"Я могу сказать, что мой сын был моим любимым шеф-поваром. Он был готов к чему-то великому, и это была его страсть", — поделилась Уайн.

Как мы ранее писали, американский актер Фред Уиллард, известный по сериалу "Друзья", скончался в Лос-Анджелесе в 86 лет.