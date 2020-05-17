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Умер легендарный актер из "Друзей": первые подробности

STYLERПерсоны    17.05.2020 - 12:11
Умер легендарный актер из "Друзей": первые подробности
Умер актер (иллюстративное фото: flickr.com)

Фред Уиллард скончался на 87 году жизни

Американский актер Фред Уиллард, известный по сериалу "Друзья", скончался в Лос-Анджелесе в 86 лет. Комик умер по естественным причинам. Об этом накануне сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на агента актера Майкла Айзенштадта.

Как сообщил агент актера, смерть наступила по естественным причинам. Дочь актера также добавила несколько слов о самочувствии актера накануне смерти.

"Он ушел очень мирно. Он продолжал двигаться, работать и делать нас счастливыми до самого конца. Мы его очень любили! Мы будем скучать по нему всегда", – рассказала дочь актера Хоуп.

Фред Уиллард был четыре раза номинирован на премию Эмми. Он обладатель призов American Comedy Award и BSFC Award. Известность актеру принесли роли в таких фильмах и сериалах, как "Друзья", "Звездные врата", "Американский пирог" и других.

Умер легендарный актер из &quot;Друзей&quot;: первые подробности

Фред Уиллард (фото: Bridget Laudien)

Фред Уиллард учился в Кентуккийском и Виргинском военных институтах и по окончании образования получил звание бакалавра искусств в области английского языка. Уиллард считается одним из лучших в импровизации среди актеров США и более 40 лет снимался в кино. Уиллард также является учредителем импровизационной актерской группы "Ace Trucking Company". Начав свою актерскую карьеру в 1968 году в небольших ролях, он завоевал всеобщую известность в 1977 году своей ролью в телесериале "Fernwood 2 Nite".

Фред Уиллард стал известен мировому зрителю своими ролями в фильмах "Американский пирог", "Свадебный переполох", "Пятьдесят оттенков черного" и других. Всего Уиллард снялся в более чем 200 фильмах и эпизодах сериалов.

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Автор: Анна Ярошенко

Теги Новости Украины актерпреступления
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