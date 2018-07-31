Дебют Гарика Бирчи на ICTV: как комедийный актер попал в "Марк + Наталка"

Съемки ситкома "Марк + Наталка" (пресс-служба)

Герой знаменитого ситкома "Виталька" предстал в новом амплуа

Известный актер Гарик Бирча дебютировал на телеканале ICTV в качестве режиссера комедийного ситкома "Марк + Наталка". Как заявляет Гарик, он давно хотел попробовать себя как режиссер, однако не было интересных проектов. Бирча уверен, что "собаку съел" на таких ситкомах и прекрасно понимает специфику работы в таком жанре.

"Для меня это предложение поступило неожиданно и я быстро согласился. Это мой режиссерский дебют и со стороны телеканала было рискованно предложить мне поработать. Я давно хотел и чувствовал, что мне хочется попробовать себя режиссером, и все мои проекты я стараюсь делать помогая актерам и я чувствую как будет лучше. Все мы лет 15 смотрели этот сериал и большинство зрителей его хорошо помнят и им он очень нравился. Формат ситкомов я знаю и моя задача сделать перезагрузку с новыми героями и привлечь аудиторию, которая смотрела "Лесю + Рому". Я думаю актеры меня понимают и надеюсь, что со мной легко работать. Режиссерская работа для меня не такая уж страшная, как могла показаться", – комментирует Бирча.

Интересно, что Гарик не только будет выполнять функции режиссера на площадке, он появится в роли соседа Марка и Наталки.

Как ему удавалось совмещать режиссерскую работу и актерство на одной площадке, вы узнаете со следующих новостей.

Напомним, что премьера на ICTV долгожданного ситкома "Марк + Наталка" состоится в конце августа.

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