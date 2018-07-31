Дебют Гаріка Бірчі на ICTV: як комедійний актор потрапив в "Марк + Наталка"

Зйомки серіалу "Марк + Наталка" (прес-служба)

Герой знаменитого серіалу "Віталька" постав у новому амплуа

Відомий актор Гарік Бірча дебютував на телеканалі ICTV у якості режисера комедійного ситкому "Марк+Наталка". Як заявляє Гарік, він давно хотів спробувати себе, як режисер, проте не було цікавих проектів. Гарік Бірча впевнений, що "собаку з’їв" на таких ситкомах і чудово розуміє специфіку роботи в такому жанрі.

"Для мене ця пропозиція надійшла несподівано і я швидко погодився. Це мій режисерський дебют і з боку телеканалу було ризиковано запропонувати мені попрацювати. Я давно хотів і відчував, що мені хочеться себе спробувати режисером і всі мої проекти я намагаюся робити допомагаючи акторам і я відчуваю як буде краще. Всі ми років 15 дивилися цей серіал і більшість глядачів його добре пам'ятають і їм він дуже подобався. Формат ситкомів я знаю і моя задача зробити перезавантаження з новими героями і залучити аудиторію, яка дивилася "Лесю + Рому". Я думаю актори мене розуміють і сподіваюсь, що зі мною легко працювати. Режисерська робота для мене не така вже страшна, як могла здатися", – коментує Гарік Бірча.

Цікаво, що Гарік не тільки буде виконувати функції режисера на майданчику, він з'явиться в ролі сусіда Марка та Наталки.

Як йому вдавалося поєднувати режисерську роботу і акторство на одному майданчику, ви дізнаєтеся з наступних новин.

Нагадаємо, що прем'єра на ICTV довгоочікуваного ситкому "Марк + Наталка" відбудеться в кінці серпня.

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Нагадаємо, Віталька представив танцювальний кліп-прикол про дівчат.

Непередбачуваний співак Віталька (Гарік Бірча) записав нову іронічну пісню, якою хоче "врятувати людство від зайвої ваги".

Головна героїня танцювального синглу - дівчина, яка готується до пляжного сезону. Цю комічну роль зіграв сам Гарік Бірча.