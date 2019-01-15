Прямо во время матча: футболист потерял сознание после удара молнии (видео)

Видео: YouTube/Todo Poderoso Timão
Защитник бразильского футбольного клуба "Агуа Санта" Энрике потерял сознание после удара молнии. Инцидент произошел посреди матча юношеского Кубка Сан-Паулу, в котором команда Энрике встречалась с "Атлетико Минейро".
Как пишет издание Globoesporte, на 47-й минуте матча в стадион ударила молния. Вследствие чего Энрике стало плохо, и он был вынужден отправиться на скамейку запасных. Там он потерял сознание.
Скриншот
"У меня закружилась голова... Ноги меня не слушались, но мне каким-то образом удалось добежать до скамейки, где я потерял сознание", - рассказал игрок.
Он очнулся в карете скорой помощи.
"Я увидел перед собой медиков... Они спросили, сколько я вижу пальцев, сколько игроков в команде. Когда я ответил, они меня отпустили", - добавил Энрике.
Врачи осмотрели Энрике (фото: espn.com.br)
Позже выяснилось, что юный спортсмен не получил электрический разряд, а потерял сознание из-за испуга.
Сам игрок также прокомментировал ситуацию, в которой оказался. Он сказал, что с ним "все в порядке, это был просто испуг из-за молнии". Также Энрике поблагодарил партнеров по команде и всех неравнодушных за поддержку.
Скриншот
Ранее мы писали о том, что украинский футболист спас друга по футбольной команде.
Также сообщалось, что экс-супруга Александра Алиева показала, как ее избил футболист.
Напомним, бывшая подруга Роналду пообещала предоставить доказательства его сексуальных преступлений.