Прямо во время матча: футболист потерял сознание после удара молнии (видео)

Видео: YouTube/Todo Poderoso Timão

Защитник бразильского футбольного клуба "Агуа Санта" Энрике потерял сознание после удара молнии. Инцидент произошел посреди матча юношеского Кубка Сан-Паулу, в котором команда Энрике встречалась с "Атлетико Минейро".

Как пишет издание Globoesporte, на 47-й минуте матча в стадион ударила молния. Вследствие чего Энрике стало плохо, и он был вынужден отправиться на скамейку запасных. Там он потерял сознание.

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"У меня закружилась голова... Ноги меня не слушались, но мне каким-то образом удалось добежать до скамейки, где я потерял сознание", - рассказал игрок.

Он очнулся в карете скорой помощи.

"Я увидел перед собой медиков... Они спросили, сколько я вижу пальцев, сколько игроков в команде. Когда я ответил, они меня отпустили", - добавил Энрике.

Врачи осмотрели Энрике (фото: espn.com.br)

Позже выяснилось, что юный спортсмен не получил электрический разряд, а потерял сознание из-за испуга.

Сам игрок также прокомментировал ситуацию, в которой оказался. Он сказал, что с ним "все в порядке, это был просто испуг из-за молнии". Также Энрике поблагодарил партнеров по команде и всех неравнодушных за поддержку.

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