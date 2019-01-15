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Прямо під час матчу: футболіст втратив свідомість після удару блискавки (відео)

STYLERСпорт    15.01.2019 - 15:53

Відео: YouTube/Todo Poderoso Timão

Захисник бразильського футбольного клубу "Агуа Санта" Енріке втратив свідомість після удару блискавки. Інцидент стався посеред матчу юнацького Кубка Сан-Паулу, в якому команда Енріке зустрічалася з "Атлетіко Мінейро".

Як пише видання Globoesporte, на 47-й хвилині матчу у стадіон вдарила блискавка. Внаслідок цього Енріке стало погано, і він був змушений відправитися на лавку запасних. Там він втратив свідомість.

Прямо під час матчу: футболіст втратив свідомість після удару блискавки (відео)

Скріншот

"У мене закрутилася голова... Ноги мене не слухалися, але мені якимось чином вдалося добігти до лавки, де я втратив свідомість", - розповів гравець.

Він прокинувся в кареті швидкої допомоги.

"Я побачив перед собою медиків... Вони запитали, скільки я бачу пальців, скільки гравців у команді. Коли я відповів, вони мене відпустили", - додав Енріке.

Прямо під час матчу: футболіст втратив свідомість після удару блискавки (відео)

Лікарі оглянули Енріке (фото: espn.com.br)

Пізніше з'ясувалося, що юний спортсмен не отримав електричний розряд, а втратив свідомість з переляку.

Сам гравець також прокоментував ситуацію, в якій опинився. Він сказав, що з ним "все в порядку, це був просто переляк через блискавки". Також Енріке подякував партнерам по команді і всім небайдужим за підтримку.

 

Скріншот

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