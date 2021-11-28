На встречу с командой "Металлиста" пришло беспрецедентное количество болельщиков (фото)

Отметим, что французский легионер разыграл для пришедших 60 игровых футболок желто-синих, а затем принимал участие и во втором мероприятии.

На встречу с болельщиками "Металлиста", помимо французского легионера, пришли лидеры команды - Егор Демченко, Александр Рыбка, Евгений Подлепенец, Руслан Фомин, Кадим Харрис, Брайан Риаскос, Матеус Пейшото и Маилтон.

Каждый гость мероприятия имел возможность задать любимцам вопросы, взять автограф, сфотографироваться, а затем и пообщаться лично. Все поклонники желто-синих, которые посетили это масштабное событие, остались счастливы.

Сами же футболисты признались клубной пресс-службе, что были приятно удивлены такому большому количеству харьковчан, пришедших субботним вечером на стадион.

Стоит заметить, что такое большое внимание к подобным мероприятиям - уникальное явление не только для украинского, но и для европейского футбола.

"Металлист" благодарен лучшим в стране болельщикам за такую поддержку и мотивацию становиться лучше с каждым днём! Только Харьков! Только победа!" - говорится на сайте клуба.

Напомним, завтра, 29 ноября, "Металлист" проведёт заключительный матч осенней части чемпионата. Начало киевской игры против "Оболони" - в 17:30, прямая трансляция - на телеканале "Футбол 3".