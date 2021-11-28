На зустріч з командою "Металіста" прийшла безпрецедентна кількість вболівальників (фото)

Відзначимо, що французький легіонер розіграв для тих, хто прийшов, 60 ігрових футболок жовто-синіх, а потім брав участь і в другому заході.

На зустріч з уболівальниками "Металіста", крім французького легіонера, прийшли лідери команди - Єгор Демченко, Олександр Рибка, Євген Підлепенець, Руслан Фомін, Кадім Харріс, Брайан Ріаскос, Матеус Пейшото і Маілтон.

Кожен гість заходу мав можливість задати улюбленцям питання, взяти автограф, сфотографуватися, а потім і поспілкуватися особисто. Всі шанувальники жовто-синіх, які відвідали цю масштабну подію, залишилися щасливі.

Самі ж футболісти зізналися клубній прес-службі, що були приємно здивовані такій великій кількості харків'ян, які прийшли суботнім вечором на стадіон.

Варто зауважити, що така велика увага до подібних заходів - унікальне явище не тільки для українського, а й для європейського футболу.

"Металіст" вдячний кращим в країні вболівальникам за таку підтримку і мотивацію ставати краще з кожним днем! Тільки Харків! Тільки перемога!"- йдеться на сайті клубу.

Нагадаємо, завтра, 29 листопада, "Металіст" проведе заключний матч осінньої частини чемпіонату. Початок Київської гри проти "Оболоні" - о 17:30, пряма трансляція - на телеканалі"Футбол 3".