У популярного украинского ведущего забрали паспорт за долги

Максим Узол (фото: instagram.com/max_uzol)

Максим Узол остался без важного документа в Таиланде

Ведущий популярного ТВ-реалити "У кого больше?" Максим Узол влетел на деньги. И не только.

Дело в том, что в Таиланде, где снимался новый выпуск шоу, он устроился продавцом фруктов. Однако торговать ими парню пришлось с лодки.

"У всех были моторные лодки, у меня – с веслом. И управлять ней крайне сложно. Чтобы отчалить, я минут пять крутился на месте. И как только мне удавалось хоть как-то поймать баланс, волной от других лодок меня относило в разные стороны", - рассказал он.

Да и сама торговля Максиму давалась не особо – как ни рекламировал он фрукты, желающих приобрести их было немного.

"Все только вежливо улыбались. Мол, "посмотри, какой белый". А мне надо было продать все за один день, потому что фрукты быстро портились", - рассказывает ведущий "Нового канала".

Максим Узол в Таиланде

И самым большим разочарованием стало то, что Максим не справился с управлением и перевернулся вместе с лодкой. Все ее содержимое также оказался в воде.

"Я выловил только половину фруктов. Но даже они больше не были пригодны к употреблению. Поэтому мне пришлось оставить свой украинский паспорт в качестве залога, пока не верну две тысячи бат (около 1800 грн). К счастью, жена таиландского предпринимателя оказалась добрее – узнав, что я травмировался с целью заработать денег, вернула мне паспорт и не взяла долг", - вспомнил Узол.

Максим Узол постоянно попадает в какие-то неприятности

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