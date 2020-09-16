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У популярного українського ведучого забрали паспорт за борги

Середа 16 вересня 2020 17:23
У популярного українського ведучого забрали паспорт за борги
Максим Узол (фото: instagram.com/max_uzol)
Автор: Styler

Максим Узол залишився без важливого документа в Таїланді

Ведучий популярного ТВ-реаліті "У кого більше?" Максим Узол влетів на гроші. І не тільки.

Справа в тому, що в Таїланді, де знімався новий випуск шоу, він влаштувався продавцем фруктів. Однак торгувати ними хлопцеві довелося з човна.

"У всіх були моторні човни, у мене – з веслом. І керувати ним вкрай складно. Щоб відчалити, я хвилин п'ять крутився на місці. І як тільки мені вдавалося хоч якось зловити баланс, хвилею від інших човнів мене відносило в різні сторони", - розповів він.

Та й сама торгівля Максиму давалася не дуже – як не рекламував він фрукти, охочих придбати їх було небагато.

"Всі тільки ввічливо посміхалися. Мовляв, "подивися, який білий". А мені треба було продати все за один день, тому що фрукти швидко псувалися", - розповідає ведучий "Нового каналу".

У популярного українського ведучого забрали паспорт за боргиУ популярного українського ведучого забрали паспорт за боргиУ популярного українського ведучого забрали паспорт за боргиУ популярного українського ведучого забрали паспорт за борги

Максим Узол у Таїланді

І найбільшим розчаруванням стало те, що Максим не впорався з керуванням і перекинувся разом з човном. Весь його вміст також опинився у воді.

"Я виловив тільки половину фруктів. Але навіть вони більше не були придатні до вживання. Тому мені довелося залишити свій український паспорт як заставу, поки не поверну дві тисячі батів (близько 1800 грн). На щастя, дружина таїландського підприємця виявилася добрішою – дізнавшись, що я травмувався з метою заробити грошей, повернула мені паспорт і не взяла борг", - згадав Узол.

У популярного українського ведучого забрали паспорт за борги

Максим Узол постійно потрапляє в якісь неприємності

Раніше ми писали, що на українського телеведучого під час зйомок напав бик.

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