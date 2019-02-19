Поступок просто жуткий: Лобода вляпалась в новый скандал

Популярная певица "наехала" на Жанну Бадоеву

Скандальная певица Светлана Лобода в Instagram раскритиковала популярную телеведущую Жанну Бадоеву, которая присвоила себе создание успешного проекта "Орел и Решка", чем вызвала бурю негодования в сети.

Так, Светлана опубликовала фрагмент видео, на котором ее продюсер и истинный автор "Орла и Решки" Нателла Крапивина обвиняет Бадоеву во вранье.

"Как жаль, что в погоне за славой, люди, своими поступками, теряют себя... #ЖаннаВрунишка", - написала Лобода.

Видео: instagram.com/lobodaofficial

После этого подписчики певицы поделились на два лагеря. Одни (их большинство) поддерживают Лободу и Крапивину, считая поступок Бадоевой подлым. Другие же считают, что этот скандал разожгли лишь для пиара.

"Бадоева совсем с головой бобо... Жаль ее", - написал один комментатор.

"Гнать надо эту шкуру Жанну", - добавил другой.

Многие называют ее "скользкой", а ее поступок "жутким".

"Жанне не стыдно присваивать чужие заслуги? Некрасиво поступила", - отметил еще один комментатор.

"Мне Бадоева никогда не нравилась. Гнусавость эта... Неприятно слушать", - написала одна из подписчиц Лободы.

А Жанне не стыдно присваивать чужие заслуги?! Не красиво поступила.

В свою очередь другие юзеры говорят, что Нателла и Светлана "слишком зазвездились".

"Сколько можно? Одно самовосхваление! Мне Жанна симпатична, выпуски с ней смотрела специально!" - отметила поклонница Лободы.

"Интересно, почему именно сейчас подняли эту тему. Жанна и ранее говорила подобное", - подметила другая.

"А с чего вы решили, что если Нателла и Лобода сказали "присвоила", то это правда?" - написал еще один пользователь.

Ранее Лобода показала редкое видео с дочерью.