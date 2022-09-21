Українці створили унікальне голографічне шоу для дітей, яке вразить світ

Українці створили унікальне голографічне шоу The Glitch Who Stole The Heroes (укр. Глітч, який викрав героїв).
За словами творчої групи, їм вдалося створити "перше голографічне інтерактивне шоу в світі для дітей початкових класів".
За сюжетом вистави, головний злодій Глітч вкрав відомих мультперсонажів.
"Головні герої мають пройти цілу низку випробувань для того, щоб вибратися з таємничого цифрового світу Глітч. І лише за допомогою дітей та глядачів шоу вони зможуть зробити це", - коментує режисер Дмитро Малка.
Головні ролі в шоу грають Віталій Глобенко, Євген Крижановський і Ірина Граф.
Фото з шоу The Glitch Who Stole The Heroes у Києві
До слова, в Києві діти "на ура" сприйняли виставу. Тепер творчий колектив планує міжконентальний тур, щоб показати шоу школярам Європи, США та Китаю.
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