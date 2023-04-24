"Витримала удар": Леся Нікітюк побувала в незвичайній юрті незламності

"Юрта незламності - це подарунок від казахського народу незламному народу України. З Алмати вона їхала сім тисяч кілометрів. Везли її через Туреччину, Румунію, Молдову. Далі з Одеси вже на Київ, і тоді доправили в Харків", - розповіла Лесі працівниця пункту.

Більшість населення Казахстану підтримують українців та дуже нам співчувають. Люди постійно збирають гуманітарну допомогу. І навіть закуповують ось такі юрти.

В Україні їх вже п’ять: у Харкові, Києві, Бучі, Одесі та Львові.

"Традиційну казахську юрту роблять без жодного цвяха. Спочатку стелять дерев’яний настил, далі встановлюють двері, а потім вже дерев’яні стіни, які виглядають, як решітка. Її фіксують ременями", - пояснює представник казахської діаспори, якого Нікітюк зустріла в юрті незламності.

Леся Нікітюк у Харкові (фото: Новий канал)

Юрта - це наче великий термос, який дихає й водночас витримує температури від -40 до +40. А харківська особлива ще й тим, що витримала удар. У будинках навколо повибивало вікна, а вона стоїть непорушно.

"У юрті незламності досі пригощають кавою, чаєм, печивом. За день там буває близько 200-300 людей. Вони слухають музику, вірші, малюють, спілкуються", - каже Леся.