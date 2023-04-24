"Выдержала удар": Леся Никитюк побывала в необычной юрте несокрушимости

"Юрта несокрушимости - это подарок от казахского народа несокрушимому народу Украины. Из Алматы она ехала семь тысяч километров. Везли ее через Турцию, Румынию, Молдову. Далее из Одессы уже в Киев, и тогда доставили в Харьков", - рассказала Леси работница пункта.

Большинство жителей Казахстана поддерживают украинцев и очень сочувствуют нам. Люди постоянно собирают гуманитарную помощь. И даже закупают вот такие юрты.

В Украине их уже пять: в Харькове, Киеве, Буче, Одессе и Львове.

"Традиционную казахскую юрту делают без всякого гвоздя. Сначала стелят деревянный настил, затем устанавливают двери, а потом уже деревянные стены, которые выглядят как решетка. Ее фиксируют ремнями", - объясняет представитель казахской диаспоры, которого Никитюк встретила в юрте несокрушимости.

Леся Никитюк в Харькове (фото: Новый канал)

Юрта - это как большой термос, который дышит и одновременно выдерживает температуры от -40 до +40. А харьковская особенно еще и тем, что выдержала удар. В домах вокруг выбило окна, а она стоит неподвижно.

"В юрте несокрушимости до сих пор угощают кофе, чаем, печеньем. За день там бывает около 200-300 человек. Они слушают музыку, стихи, рисуют, общаются", - говорит Леся.