Леся Никитюк после съемок в Херсоне сказала, что отличает нас от россиян

Леся Никитюк в феврале посетила Херсонскую область, которая в прошлом году была освобождена от российских окупантов, где сняла дополнительный выпуск тревел-проекта "LeМаршрутка".

Что поразило Лесю Никитюк в Херсоне

Леся Никитюк в Херсоне (фото: Новый канал)

В преддверии премьеры шоу, которое выйдет 11 апреля в 20:00 на Новом канале, Леся вспомнила, какие необычные эмоции испытывала во время съемок.

"Не знала, как мне быть. Когда мы заехали в Херсон, увидела людей, спокойно идущих в магазин. Подумала: "Как я сейчас выйду из машины с ними поговорить в бронику?" Мне становилось некомфортно", - вспоминает звезда.

Леся Никитюк в Херсоне (фото: Новый канал)

Также Леся Ивановна поделилась впечатлениями об общении с херсонцами во время поездки.

"Украинцы - это несгибаемая нация. Люди, которые жили под оккупацией, не сломались, поддерживали и помогали друг другу, как бы их не запугивали. Ценой собственной жизни херсонцы защищали документы из Госархива и музейные экспонаты, разворованные оккупантом. Находясь у таких ужасных условиях, в таком страхе, выживая после пыток, они возвращались волонтерить сразу, уже на следующий день после освобождения", - рассказала она в эфире информационного телемарафона "Єдині новини".

"Главное, они не изменили своему государству и собственным взглядам! Это, наверное, и отличает нас, украинцев, от россиян. Мы сильные, смелые и свободные", - подытожила ведущая.

Леся Никитюк в Херсоне (фото: Новый канал)