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Зірка "Голосу країни" вирішила об'єднати націю своєю піснею: емоційне відео

Анна Ходоровська (фото: прес-служба співачки)
Автор: Styler

Переможниця проєкту "Голос країни 3" та вокаліста шоу "Танці з зірками" Анна Ходоровська (MANIE') випустила пісню "Не зламати нас".

Це композиція про надію, світло, тепло і енергію в темний час, яка здатна об'єднати націю.

"Цю пісню я почала писати в перші дні після того, як виїхала з мамою з України. Вона про нас - українців: в один день склали все наше життя в одну валізу і вийшли в нікуди. Опинившись в Європі, я співала без кінця на благодійних концертах, і в різних країнах зустрічала наші очі й серця в залах, ми співали в унісон українські пісні, плакали. Я ніколи раніше не відчувала, такого єднання з людьми, такої любові і гордості за нашу красиву країну і незламних українців. Мені так хотілось підтримати піснею, дарувати надію", - каже Анна.

Вона каже, що "Не зламати нас" - це слова віри і підтримки, присвячені кожному українцю, хто зараз вдома і за кордоном.

"Кожен з нас має свою нову історію, яка почалася з початком повномасштабного вторгнення, але попри біль та гнів, ми всі можемо скласти всю нашу лють в об'єднаний український кулак та продовжувати давати гідну відсіч ворогу", - говорить співачка.

"Нелюди можуть намагатися забрати в нас все що завгодно, але не зламають нас, поки ми разом, і будемо триматись одне одного до кінця", - додає артистка.

Нагадаємо, що Потап заспівав про Україну після перемоги.

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музика