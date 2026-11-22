"Чарівники" (The Magicians, 2015-2020)

Уявіть, що Гоґвортс існує для дорослих, а за дверима Нарнії ховається зовсім не казкова пригода. Саме таку атмосферу створюють "Чарівники". Студенти таємного університету Брейкбіллс опановують магію, але поступово розуміють: вигаданий світ із дитячих книжок справжній і далеко не безпечний.

Серіал поєднує чорний гумор, похмурі повороти та непрості історії персонажів.

"Галавант" (Galavant, 2015-2016)

Лицар, викрадена кохана, підступний король і багато пісень - звучить як звичайна казка? Не зовсім. "Галавант" перетворює класичну історію про порятунок принцеси на дотепну музичну комедію, яка висміює фентезійні штампи.

Окрема причина звернути увагу на серіал - музика Алана Менкена, відомого за роботами над анімаційними хітами Disney.

"Джонатан Стрендж та містер Норрелл" (Jonathan Strange & Mr Norrell, 2015)

Британська Англія XIX століття, у якій магія давно стала частиною минулого. Та все змінюється, коли двоє джентльменів вирішують повернути її до життя. Їхні погляди на чаклунство суттєво відрізняються, а спроби відновити давнє мистецтво приводять до небезпечних наслідків.

Це фентезі з неквапливим темпом, готичною атмосферою та особливою британською естетикою.

"Темний кристал: Епоха опору" (The Dark Crystal: Age of Resistance, 2019)

Троє юних гельфлінгів відкривають страшну правду про правителів свого світу - скексисів - і наважуються кинути їм виклик. Так починається історія повстання на планеті Тра. Найбільше вражає те, як створений цей світ: замість того, щоб покладатися на суцільну комп'ютерну графіку, автори використали складних ляльок і декорації.

На жаль, попри візуальну майстерність і масштаб історії, серіал не отримав продовження.

"Детективи з сусіднього світу" (Dirk Gently's Holistic Detective Agency, 2016-2017)

Якщо вам до вподоби історії, у яких усе пов'язано з усім, варто познайомитися з Дірком Джентлі. Цей ексцентричний детектив береться за справи, що на перший погляд здаються цілковитим хаосом. Проте випадкові зустрічі, дивні події та надприродні явища поступово складаються в одну велику загадку.

Одну з головних ролей у серіалі виконав Елайджа Вуд.

"Небувалі" (The Nevers, 2021-2023)

Вікторіанський Лондон переживає незвичайні зміни: після загадкової події деякі його мешканці, переважно жінки, отримують надприродні здібності. Нові можливості не роблять їх героїнями в очах суспільства - навпаки, вони стають об'єктами страху та переслідувань.

"Небувалі" поєднують стимпанк, детективну інтригу й екшен, а їхній незвичний розвиток додає історії ще більше загадковості.

"Загублена кімната" (The Lost Room, 2006)

Звичайний ключ від мотельного номера виявляється набагато дивнішим, ніж можна уявити: він відкриває двері до кімнати, яка існує поза часом і простором. А речі, що там залишилися, наділені незрозумілими властивостями. Детектив Джо Міллер опиняється втягнутим у полювання за цими предметами.

Це компактна мінісерія з трьох частин, яка сподобається тим, хто любить містичні загадки та напружені розслідування.