"Волшебники" (The Magicians, 2015-2020)

Представьте, что Хогвартс существует для взрослых, а за дверью Нарнии скрывается совсем не сказочное происшествие. Именно такую атмосферу создают "Волшебники". Студенты тайного университета Брейкбиллс овладевают магией, но постепенно понимают: вымышленный мир из детских книг настоящий и далеко не безопасный.

Сериал объединяет черный юмор, хмурые повороты и непростые истории персонажей.

"Галавант" (Galavant, 2015-2016)

Рыцарь, похищенная любимая, коварный король и много песен - звучит как обычная сказка? Не совсем. "Галавант" превращает классическую историю о спасении принцессы в остроумную музыкальную комедию, которая высмеивает фэнтезийные штампы.

Отдельная причина обратить внимание на сериал - музыка Алана Менкена, известного по работам над анимационными хитами Disney.

"Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл" (Jonathan Strange & Mr Norrell, 2015)

Британская Англия XIX века, в которой магия давно стала частью прошлого. Но все меняется, когда два джентльмена решают вернуть ее к жизни. Их взгляды на колдовство существенно отличаются, а попытки восстановить древнее искусство приводят к опасным последствиям.

Это фэнтези с неторопливым темпом, готической атмосферой и особой британской эстетикой.

"Темный кристалл: Эпоха сопротивления" (The Dark Crystal: Age of Resistance, 2019)

Трое юных гельфлингов открывают страшную правду о правителях своего мира - скексисах - и решаются бросить им вызов. Так начинается история восстания на планете Тра. Более всего поражает то, как создан этот мир: вместо того, чтобы полагаться на сплошную компьютерную графику, авторы использовали сложные куклы и декорации.

К сожалению, несмотря на визуальное мастерство и масштаб истории, сериал не получил продолжения.

"Детективы из соседнего мира" (Dirk Gently's Holistic Detective Agency, 2016-2017)

Если вам нравится история, в которой все связано со всем, стоит познакомиться с Дирком Джентли. Этот эксцентричный детектив берется за дела, кажущиеся на первый взгляд полным хаосом. Однако случайные встречи, странные события и сверхъестественные явления постепенно складываются в одну большую загадку.

Одну из главных ролей в сериале сыграл Элайджа Вуд.

"Невероятные" (The Nevers, 2021-2023)

Викторианский Лондон претерпевает необычные изменения: после загадочного события некоторые его жители, преимущественно женщины, получают сверхъестественные способности. Новые возможности не делают их героинями в глазах общества - наоборот, они становятся объектами страха и преследований.

"Невероятные" сочетают стимпанк, детективную интригу и экшен, а их необычное развитие придает истории еще больше загадочности.

"Потерянная комната" (The Lost Room, 2006)

Обычный ключ от мотельного номера оказывается гораздо более странным, чем можно представить: он открывает дверь в комнату, которая существует вне времени и пространства. А оставшиеся там вещи наделены непонятными свойствами. Детектив Джо Миллер оказывается вовлеченным в охоту за этими предметами.

Это компактная минисерия из трех частей, которая понравится тем, кто любит мистические загадки и напряженные расследования.