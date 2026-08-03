"Страхотерапія" чи справжній релакс: чесний відгук на український санаторій спантеличив мережу

Як виглядає відпочинок у санаторії

Так, блогерка з ніком soffiyarma побувала під Житомиром у санаторії "Дениші". Вона зняла детальні огляди й показала в Instagram усі реалії.

Окрему увагу у своїх відео блогерка приділила номеру, в який заселилася для відпочинку. У ньому є велика вітальня, поєднана з кухнею. Там встановили холодильник, є електричний чайник та сервіз.

А от телевізор став справжньою знахідкою для любителів ретро. За словами дівчини, раритетний апарат показує лише два канали.

Номер має вихід на балкон. Звідти відкривається краєвид на ліс і річку Тетерів, а також Тригірський монастир. Ще один балкон є у спальні, яка розташована в другій кімнаті. Для гостей там заздалегідь підготували постіль та рушники з написом "Дениші". Також у номері є ванна кімната з душем і туалетом.

За словами блогерки, проживання в цьому номері коштує 918 гривень за одну добу.

Водночас у коментарях під відео користувачі називали й інші ціни. Одна з підписниць розповіла, що також відпочивала у "Денишах" і її стандартний номер обійшовся їй у 1600 гривень на добу. Тож вартість, очевидно, залежить від категорії житла та формату відпочинку.

Скільки коштує відпочинок у санаторії - версія "Денишів"

Саме питання вартості викликало найбільше запитань у підписників. Люди цікавилися, чи входять у ціну проживання процедури та харчування, а також чи змінюється вартість залежно від сезону.

Деякі відпочивальники розповіли, що купували путівки, де вже були включені проживання, харчування та лікування. Водночас окремі процедури можна оплачувати додатково.

Щоб розібратися у вартості відпочинку в 2026 році, можна перевірити інформацію на офіційному порталі санаторіїв України.



Ціни на проживання в "Денишах" (скриншот)

Виявилось, що перед бронюванням варто уважно перевірити, що саме входить у конкретну путівку або вартість номера. Адже проживання, харчування та лікувальні процедури можуть оплачуватися як комплексно, так і окремо.

Які процедури пропонують у "Денишах"

Блогерка також показала процедури, які доступні гостям санаторію. Вона наголосила, що вони оплачуються окремо.

Серед запропонованих послуг:

антистрес-ванна - 162 грн за 15 хвилин;

фітобочка - 216 грн за 15 хвилин;

ароматерапія - 24 грн за 30 хвилин;

спелеотерапія або сольова кімната - 60 грн за 45 хвилин;

хвойна ванна - 138 грн за 15 хвилин;

підводний гідромасаж - 132 грн за 15 хвилин;

басейн - 132 грн за 30 хвилин;

фіточай - 48 грн за одну чашку.

Найбільше уваги в соцмережах привернула антистрес-ванна. Щоправда, реакції на неї були неоднозначними.

"Я, як тривожна людина, не залізла б в цю страшну брудну ванну", - написала одна з підписниць.

Водночас інша користувачка жартома назвала процедуру "страхотерапією", а ще хтось зізнався, що лише від одного погляду на таку ванну відчуває посилений стрес.

При цьому були й зовсім протилежні відгуки. Після перегляду відео люди писали, що самі захотіли побувати в санаторії.

"Ну кайф! І на море не треба їхати з такими санаторіями!" - написала одна з підписниць.

Ще одна відпочивальниця розповіла про власний досвід і зазначила, що обладнання в санаторії справді не нове, однак процедури їй допомогли.

"Я відпочивала в "Денишах", купила путівку на 12 днів. В неї вже все було включено. Обладнання не нове, ремонт вбогий. Але природа просто вау! І процедури допомогли!" - поділилася своїми враженнями вона.

Чим "Дениші" годують гостей

Окремо блогерка розповіла про харчування. За її словами, на весь період проживання за кожним гостем закріплюють власний столик у їдальні.

Сніданок подають о 8:30. У меню - солодка молочна каша, манна або гречана. Також можуть подати гарнір із котлетою чи тефтелею, тертий буряк і чай.

Обід починається о 13:30. Спочатку подають легкий суп із картоплею. На друге - крупу з м'ясом та овочами. Серед гарнірів можуть бути посічена капуста або лечо. Із напоїв - солодкий сік чи узвар. Також до обіду можуть додати фрукти - яблуко або кілька абрикосів.

Між сніданком та обідом п'ять годин перерви, тож, за словами блогерки, до наступного прийому їжі встигнути зголодніти.

Вечеря - о 18:30. На неї можуть подавати картопляне пюре, рибу, овочі, сир, хліб із маслом, сирну запіканку. Із напоїв - чай або узвар.

Однак найбільше дискусій усе ж викликали не меню та процедури, а співвідношення ціни та умов.

"Машина часу": що кажуть люди про санаторій

У коментарях під оглядами санаторію думки людей розділилися. Для когось "Дениші"- це місце, пов'язане з дитячими спогадами та літнім відпочинком.



"Аж сльози навертаються про спогади дитинства. Бував там майже кожне літо - нічого не змінилось", - поділився один із користувачів.

Інші ж звертають увагу на те, що заклад потребує оновлення.

"Мама була в цьому санаторії, приїхала не дуже задоволена, хоча зовсім не вибаглива", - написала ще одна коментаторка.

Однак, є й ті, хто вважає вартість цілком виправданою.

"На мою думку, ціна дуже приємна за такий відпочинок", - зазначила користувачка.

Зрештою, "Дениші" залишають після себе дуже різні враження. Одні бачать у санаторії атмосферу минулих років, старе обладнання та ремонт, який давно потребує оновлення. Інші ж їдуть сюди за природою, спокоєм, процедурами та можливістю відпочити неподалік від Житомира.

Схоже, головне перед поїздкою - правильно оцінити свої очікування та заздалегідь уточнити, що саме входить у вартість путівки. Тоді відпочинок у "Денишах" може стати або приємною ностальгічною подорожжю в минуле, або можливістю недорого змінити обстановку та приділити час своєму здоров'ю.