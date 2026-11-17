Just Cause 3

У Just Cause 3 гравець опиняється на мальовничому середземноморському архіпелазі, який перебуває під владою диктатора. Головний герой Ріко Родрігес має звільнити ці території, але виконувати завдання одне за одним зовсім необов'язково.

Скриншот із гри Just Cause 3

Натомість можна викрадати спортивні автомобілі, пересідати на мотоцикли, керувати літаками або досліджувати острови за допомогою вінгсьюта. Особливо цікаво експериментувати з гаком, який дозволяє з'єднувати різні об'єкти між собою та вигадувати незвичайні трюки.

Ця гра вразила мене своєю непередбачуваністю. Кожна витівка буде нести за собою наслідки. Наприклад, спроба прикріпити автомобіль до іншого транспорту може перетворитися на видовищну аварію. А якщо захочеться створити ще більше хаосу, завжди можна вирушити знищувати військові об'єкти.

BeamNG.drive

BeamNG.drive підійде тим, хто в GTA любить не так кримінальні пригоди, як автомобілі та аварії. Це симулятор водіння, головною особливістю якого стала детальна фізика транспорту.

Скриншот із гри BeamNG.drive

Тут можна вільно кататися різними локаціями, випробовувати спортивні автомобілі, вантажівки та іншу техніку. Машини реагують на зіткнення залежно від сили удару та його напрямку: кузов деформується, деталі пошкоджуються, а керування може суттєво змінитися.

Іноді найцікавіше заняття в цій грі - придумати власний експеримент. Наприклад, спустити автомобіль із крутого схилу, перевірити його поведінку на великій швидкості або спробувати втекти від поліції в одному зі спеціальних сценаріїв. Повноцінної кримінальної історії тут немає, зате можливостей для автомобільних витівок вистачає.

Goat Simulator 3

У Goat Simulator 3 замість небезпечного злочинця ви керуватимете козлом, який може перетворити життя місцевих мешканців на справжнє божевілля. Події розгортаються на острові Сан-Ангора, де вистачає містечок, доріг, незвичайних локацій та прихованих розваг.

Скриншот із гри Goat Simulator 3

Гравець може досліджувати світ, їздити на транспорті, врізатися в різноманітні предмети, штовхати перехожих та перевіряти, як далеко може зайти місцева фізика. Крім того, у грі є завдання, мініігри та можливість розважатися разом із друзями.

Дуже кумедною мені видається сама ідея гри, де можна перевтілитися в козла та робити безглузді речі. Якщо в GTA ви часто навмисно робите хаос лише заради реакції ігрового світу, тут такий підхід стає основою розваги.

Need for Speed Heat

У Need for Speed Heat можна досліджувати Палм-Сіті - вигадане місто з широкими дорогами, міськими кварталами та трасами для швидкісних заїздів. На відміну від GTA, тут немає можливості вільно гуляти містом, зате автомобільним пригодам приділено значно більше уваги.

Скриншот із гри Need for Speed Heat

Вдень можна спокійно досліджувати локації, брати участь в офіційних перегонах та заробляти гроші на покращення машин. Уночі ситуація змінюється: на вулицях відбуваються нелегальні заїзди, а поліція значно активніше переслідує гонщиків.

Особливо захоплює момент, коли звичайна нічна поїздка перетворюється на спробу відірватися від кількох поліцейських автомобілів. Чим вищий рівень переслідування, тим небезпечнішою стає втеча. Це хороший варіант для тих, хто в GTA любить тюнінгувати машини, їздити нічним містом та випробовувати швидкість.

Retro City Rampage DX

Retro City Rampage DX нагадує ранні частини GTA, але з яскравою 8-бітною графікою та великою кількістю жартів. Гравець досліджує місто з видом зверху, викрадає автомобілі, тікає від поліції та потрапляє в різноманітні пригоди.

Скриншот із гри Retro City Rampage DX

Крім сюжетних місій, тут є аркадний режим, у якому можна швидко перейти до розваг. У місті доступні десятки видів транспорту, зброя, різноманітні випробування, магазини та мініігри.

Найцікавіше, що гра постійно висміює знайомі елементи старих бойовиків та відеоігор. Вона не намагається вразити реалістичною графікою чи складною фізикою. Натомість пропонує той самий простий принцип, за який багато хто полюбив GTA: можна сісти в чужий автомобіль, вирушити назустріч пригодам та подивитися, що станеться далі.