Just Cause 3

В Just Cause 3 игрок оказывается на живописном средиземноморском архипелаге, находящемся под властью диктатора. Главный герой Рико Родригес должен освободить эти территории, но выполнять задачи друг за другом совсем необязательно.

Скриншот из игры Just Cause 3

Вместо этого можно угонять спортивные автомобили, пересаживаться на мотоциклы, управлять самолетами или исследовать острова с помощью вингсьюта. Особенно интересно экспериментировать с крюком, позволяющим соединять различные объекты между собой и придумывать необычные трюки.

Эта игра поразила меня своей непредсказуемостью. Каждая шалость будет нести за собой последствия. К примеру, попытка прикрепить автомобиль к другому транспорту может превратиться в зрелищную аварию. А если захочется создать еще больше хаоса, всегда можно уничтожать военные объекты.

BeamNG.drive

BeamNG.drive подойдет тем, кто в GTA любит не столько криминальные приключения, как автомобили и аварии. Это симулятор вождения, главной особенностью которого стала подробная физика транспорта.

Скриншот из игры BeamNG.drive

Здесь можно свободно кататься разными локациями, испытывать спортивные автомобили, грузовики и другую технику. Машины реагируют на столкновение в зависимости от силы удара и его направления: кузов деформируется, детали повреждаются, а управление может существенно измениться.

Иногда самое интересное занятие в этой игре - придумать собственный эксперимент. К примеру, спустить автомобиль с крутого склона, проверить его поведение на большой скорости или попытаться убежать от полиции в одном из специальных сценариев. Полноценной криминальной истории здесь нет, зато возможностей для автомобильных проделок хватает.

Goat Simulator 3

В Goat Simulator 3 вместо опасного преступника вы будете управлять козлом, который может превратить жизнь местных жителей в настоящее безумие. События разворачиваются на острове Сан-Ангора, где хватает городков, дорог, необычных локаций и скрытых развлечений.

Скриншот по игре Goat Simulator 3

Игрок может исследовать мир, ездить на транспорте, врезаться в разные предметы, толкать прохожих и проверять, как далеко может зайти местная физика. Кроме того, в игре есть задачи, миниигры и возможность развлекаться вместе с друзьями.

Очень забавной мне кажется сама идея игры, где можно превратиться в козла и делать бессмысленные вещи. Если в GTA вы часто намеренно совершаете хаос только ради реакции игрового мира, здесь такой подход становится основой развлечения.

Need for Speed Heat

В Need for Speed Heat можно исследовать Палм-Сити - вымышленный город с широкими дорогами, городскими кварталами и трассами для скоростных заездов. В отличие от GTA, здесь нет возможности свободно гулять по городу, зато автомобильным приключениям уделено гораздо больше внимания.

Скриншот из игры Need for Speed Heat

Днем можно спокойно исследовать локации, участвовать в официальной гонке и зарабатывать деньги на улучшение машин. Ночью ситуация меняется: на улицах проходят нелегальные заезды, а полиция гораздо активнее преследует гонщиков.

Особенно увлекает момент, когда обычная ночная поездка превращается в попытку оторваться от нескольких полицейских автомобилей. Чем выше уровень преследования, тем опаснее становится бегство. Это хороший вариант для тех, кто в GTA любит тюнинговать машины, ездить по ночному городу и испытывать скорость.

Retro City Rampage DX

Retro City Rampage DX напоминает ранние части GTA, но с яркой 8-битной графикой и большим количеством шуток. Игрок исследует город с видом сверху, угоняет автомобили, убегает от полиции и попадает в различные приключения.

Скриншот по игре Retro City Rampage DX

Кроме сюжетных миссий здесь есть аркадный режим, в котором можно быстро перейти к развлечениям. В городе доступны десятки видов транспорта, оружие, испытания, магазины и миниигры.

Самое интересное, что игра постоянно высмеивает знакомые элементы старых боевиков и видеоигр. Она не пытается поразить реалистичную графику или сложную физику. В то же время предлагает тот самый простой принцип, за который многие полюбили GTA: можно сесть в чужой автомобиль, отправиться навстречу приключениям и посмотреть, что произойдет дальше.