Яка ти нова українська пісня: проходь тест і слухай хіт свого настрою

Питання

1. Який у тебе настрій останнім часом?

А. Спокійний: хочеться просто жити й нікому нічого не доводити.

хочеться просто жити й нікому нічого не доводити. Б. Закоханий: серце явно взяло керування на себе.

серце явно взяло керування на себе. В. Нічний: забагато думаю і замало сплю.

забагато думаю і замало сплю. Г. Рішучий: якщо щось закінчилося, час рухатися далі.

якщо щось закінчилося, час рухатися далі. Д. Мінливий: сьогодні я можу все, а завтра хочеться сховатися від світу.

2. Що ти робиш, коли життя раптом іде не за планом?

А. Шукаю тишу і намагаюся почути себе.

і намагаюся почути себе. Б. Слухаю серце , навіть якщо логіка категорично проти.

, навіть якщо логіка категорично проти. В. Телефоную або пишу людині , якої мені зараз бракує.

, якої мені зараз бракує. Г. Приймаю ситуацію і прокладаю новий маршрут.

і прокладаю новий маршрут. Д. Нагадую собі щось гарне і що навіть поганий період колись закінчиться.

3. Який вечір зараз для тебе ідеальний?

А. Захід сонця , природа, багато повітря і жодного поспіху.

, природа, багато повітря і жодного поспіху. Б. Побачення , після якого хочеться ще годину гуляти без причини.

, після якого хочеться ще годину гуляти без причини. В. Ніч, навушники , улюблений голос і повідомлення "ти не спиш?".

, улюблений голос і повідомлення "ти не спиш?". Г. Спонтанно кудись втекти й залишити зайве позаду.

й залишити зайве позаду. Д. Сісти за кермо, увімкнути музику й просто їхати туди, куди хочеться.

4. Яка фраза зараз для тебе найближча?

А. "Скільки фейків, але ти не з тих".

"Скільки фейків, але ти не з тих". Б. "Я розслабилась вперше за життя і повірила знов в почуття".

"Я розслабилась вперше за життя і повірила знов в почуття". В. "Будь зі мною назавжди".

"Будь зі мною назавжди". Г. "Наш Боїнг давно сів".

"Наш Боїнг давно сів". Д. "Я є крила, я є мрія, я є серце, що не спить".

5. Якби твоє життя було кліпом, що було б у фінальному кадрі?

А. Дивишся вперед і нарешті нікуди не поспішаєш.

Дивишся вперед і нарешті нікуди не поспішаєш. Б . Камера віддаляється, а ти залишаєшся поруч із тим, кого обрало серце.

. Камера віддаляється, а ти залишаєшся поруч із тим, кого обрало серце. В . Телефон світиться в темряві, а ти все ще чекаєш на дзвінок.

. Телефон світиться в темряві, а ти все ще чекаєш на дзвінок. Г . Ти залишаєш старий маршрут позаду й обираєш новий.

. Ти залишаєш старий маршрут позаду й обираєш новий. Д. Ти сідаєш за кермо і вирішуєш, куди їхати далі .

Тепер рахуй, якої літери у тебе найбільше, і знаходь свою пісню.

Більшість варіантів "А"

МУАЯД, "Ти одна"

Цей трек для тих, кому хочеться менше штучного галасу і більше справжніх почуттів. Без необхідності комусь щось доводити, змагатися чи грати роль. Пісня дарує особливий романтичний настрій, в який хочеться пірнути з головою.

Більшість варіантів "Б"

Тіна Кароль, "Хороший"

Ця пісня про настрій, коли серце говорить голосніше за все інше. Можна скільки завгодно шукати логіку, аналізувати почуття й влаштовувати їм внутрішній "допит", але відповідь вже давно відома.

Більшість варіантів "В"

Golubenko, "Мелатонін"

А ця пісня про людину нічних думок. Тих, які вдень здаються дрібницями, а після опівночі раптом займають усю голову. І часом достатньо одного знайомого голосу, щоб світ знову став трохи спокійнішим.

Більшість варіантів "Г"

DOROFEEVA, "747"

Такий трек підійде тим, хто вже точно зрозумів: настав час змінювати маршрут. Ти можеш довго намагатися врятувати те, що колись було важливим, але в якийсь момент відчуваєш, що деякі історії потрібно не ремонтувати, а завершувати.

Більшість варіантів "Д"

KEKELIA, "Віра"

Часом нас всіх може добряче підкидати на внутрішніх гойдалках: сьогодні здається, що підкориш світ, а завтра хочеться поставити все на паузу. Але навіть у такі моменти всередині залишається те, на що можна спертися. Для KEKELIA ключем до пісні стала проста фраза: "Згадай своє ім’я. Віра".

Тож цей трек стане нагадуванням, що напрямок зрештою обираєш ти сама. І навіть після складного періоду можна рушити далі.