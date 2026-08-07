Какая ты новая украинская песня: проходи тест и слушай хит своего настроения
Иногда одна песня попадает в настроение настолько точно, как будто ее написали специально для тебя. И на этой неделе украинские звезды порадовали громкими премьерами, среди которых точно найдется именно такой трек.
Проходи тест от Styler, отвечай на пять простых вопросов и узнай, какая новая украинская песня раскроет твое настроение.
Вопрос
1. Какое у тебя настроение в последнее время?
- А. Спокойное: хочется просто жить и никому ничего не доказывать.
- Б. Влюбленное: сердце явно взяло управление на себя.
- В. Ночное: слишком много думаю и мало сплю.
- Г. Решительное: если что-то закончилось, пора двигаться дальше.
- Д. Переменчивое: сегодня я могу все, а завтра хочется спрятаться от мира.
2. Что ты делаешь, когда жизнь вдруг идет не по плану?
- А. Ищу тишину и стараюсь услышать себя.
- Б. Слушаю сердце, даже если логика категорически против.
- В. Звоню или пишу человеку, которого мне сейчас не хватает.
- Г. Принимаю ситуацию и прокладываю новый маршрут.
- Д. Напоминаю себе о чем-то хорошем и что даже плохой период когда-нибудь закончится.
3. Какой вечер сейчас для тебя идеальный?
- А. Закат, природа, много воздуха и никакой спешки.
- Б. Свидание, после которого хочется еще час гулять без причины.
- В. Ночь, наушники, любимый голос и сообщение "ты не спишь?".
- Г. Спонтанно куда-то убежать и оставить лишнее сзади.
- Д. Сесть за руль, включить музыку и просто ехать туда, куда хочется.
4. Какая фраза сейчас для тебя ближе?
- А. "Скільки фейків, але ти не з тих".
- Б. "Я розслабилась вперше за життя і повірила знов в почуття".
- В. "Будь зі мною назавжди".
- Г. "Наш Боїнг давно сів".
- Д. "Я є крила, я є мрія, я є серце, що не спить".
5. Если бы твоя жизнь была клипом, что было бы в финальном кадре?
- А. Смотришь вперед и наконец никуда не торопишься.
- Б. Камера отдаляется, а ты остаешься рядом с тем, кого выбрало сердце.
- В. Телефон светится в темноте, а ты все еще ждешь звонка.
- Г. Ты оставляешь старый маршрут сзади и выбираешь новый.
- Д. Ты садишься за руль и решаешь, куда ехать дальше.
Теперь считай, какой буквы у тебя больше всего, и находи свою песню.
Большинство вариантов "А"
МУАЯД, "Ти одна"
Этот трек для тех, кому хочется меньше искусственной шумихи и больше настоящих чувств. Без необходимости кому-то доказывать, соревноваться или играть роль. Песня дарит особое романтическое настроение, в которое хочется нырнуть с головой.
Большинство вариантов "Б"
Тина Кароль, "Хороший"
Эта песня о настроении, когда сердце говорит громче всего остального. Можно сколько угодно искать логику, анализировать чувства и устраивать им внутренний "допрос", но ответ уже давно известен.
Большинство вариантов "В"
Golubenko, "Мелатонін"
А эта песня о человеке ночных мыслей. Тех, которые днем кажутся пустяками, а после полуночи вдруг занимают всю голову. И иногда достаточно одного знакомого голоса, чтобы мир снова стал немного спокойнее.
Большинство вариантов "Г"
DOROFEEVA, "747"
Такой трек подойдет тем, кто уже точно понял: пора менять маршрут. Ты можешь долго пытаться спасти то, что когда-то было важно, но в какой-то момент осознаешь, что некоторые истории нужно не ремонтировать, а завершать.
Большинство вариантов "Д"
KEKELIA, "Віра"
Иногда нас всех может изрядно подбрасывать на внутренних качелях: сегодня кажется, что покоришь мир, а завтра хочется поставить все на паузу. Но даже в такие моменты внутри остается то, на что можно опереться. Для KEKELIA ключом к песне стала простая фраза: "Згадай своє ім’я. Віра".
Этот трек станет напоминанием, что направление в конце-концов выбираешь ты сама. И даже после сложного периода можно двинуться дальше.
К слову, ранее Styler называл 8 самых громких скандалов с Потапом.