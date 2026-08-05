Лише люди з гострим зором знаходять всі 5 відмінностей: є усього 40 секунд

Тест на уважність - треба знайти 5 відмінностей

Роздивись ці картинки, максимально "включи" уважність й спробуй визначити, де ті самі відмінності.

Треба знайти 5 відмінностей (зображення згенеровано ШІ)

Отже, скільки знайшов? Правильні відповіді:

Кіт зник з підвіконня

Чашка кави стала чайником

На велосипеді з'явився птах

На спинці стільця висить капелюх

Квіти в горщику змінились

Про що говорять результати

5 з 5 - твій зір гостріший за середній. Ти з тих людей, які помічають все: від нової стрижки подруги до того, що хтось сьогодні говорить не так як зазвичай. З тобою складно щось приховати.

3 або 4 з 5 - добре, більшість зупиняється саме тут. Ти бачиш головне, але дрібниці іноді вислизають. Це не мінус, просто твій мозок фільтрує зайве.

1 чи 2 з 5 - ти дивишся на загальну картину, а не полюєш на деталі. Такі люди рідко губляться в дрібницях і завжди бачать суть там, де інші загрузли.

0 з 5 - окей, буває. Перечитай список і знайди їх вже зараз, другий погляд завжди чесніший за перший.