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Тренды 05 августа 2026, 09:27

Только люди с острым зрением находят все 5 отличий: есть всего 40 секунд

Попробуй не подсматривать и будь внимательным!
Полина Кузенко Полина Кузенко Руководитель проекта Styler
Тест на внимательность (коллаж: Styler)
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Две картинки. Одна уютная уличная кафешка, чашка кофе, велосипед, кошка на подоконнике. Кажется, все одинаковое, но это ловушка.

На изображениях спрятано ровно 5 отличий. Некоторые находят их за 40 секунд, некоторые застревают, а некоторые уверены, что нашли все, и ошибаются. Ставь таймер и проходи тест от Styler. Не подглядывай сразу вниз!

Тест на внимательность - нужно найти 5 отличий

Рассмотри эти картинки, максимально "включи" внимательность и попробуй определить, где же отличия.

Надо найти 5 отличий (изображение сгенерировано ИИ)

Итак, сколько нашел? Правильные ответы:

  • Кот исчез с подоконника
  • Чашка кофе стала чайником
  • На велосипеде появилась птица
  • На спинке стула висит шляпа
  • Цветы в горшке изменились

О чем говорят результаты

5 из 5 - твое зрение острее среднего. Ты из тех людей, которые замечают все: от новой стрижки подруги до того, что сегодня кто-то говорит не так как обычно. С тобой сложно что-нибудь скрыть.

3 или 4 из 5 - хорошо, большинство останавливается именно здесь. Ты видишь главное, но мелочи иногда ускользают. Это не минус, просто твой мозг фильтрует излишне.

1 или 2 из 5 - ты смотришь на общую картину, а не охотишься за деталями. Такие люди редко теряются в мелочах и всегда видят суть там, где другие увязли.

0 из 5 - окей, бывает. Перечитай список и найди их уже сейчас, второй взгляд всегда честнее первого.

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