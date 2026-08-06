Манікюр, який обирають мільйонерки: як зробити трендові "голі нігті" вдома

Що таке манікюр "голі нігті" і чому він став трендом

Назва може збивати з пантелику, адже йдеться не про повну відмову від манікюру. Навпаки - нігті мають виглядати максимально доглянутими, здоровими та природними, ніби на них зовсім немає покриття.

Головна ідея цього тренду - підкреслити красу натуральних нігтів, а не приховати її під товстим шаром гелю чи складним дизайном. Якщо лак і використовують, то найчастіше це прозорі, молочні або ніжно-рожеві відтінки, які лише додають легкого блиску.

Ніжні відтінки підкреслюють красу нігтів (фото: pinterest.com)

Саме така стриманість і зробила naked nails одним із символів "тихої розкоші".

Цей стиль обирають жінки, які хочуть, щоб руки виглядали дорого й акуратно без зайвих деталей.

Як зробити трендові "голі нігті" вдома - покрокова інструкція

Повторити такий манікюр значно простіше, аніж здається. Для цього не потрібні професійні навички чи дороге обладнання.

Крок 1. Повністю видаліть старе покриття

Спочатку зніміть лак або гель-лак, якщо він є. Потім добре вимийте руки з милом і висушіть їх рушником.

Чиста нігтьова пластина допоможе оцінити її стан і зробити манікюр максимально акуратним.

Крок 2. Надайте нігтям природної форми

Підпиляйте нігті пилочкою, рухаючись лише в одному напрямку.

Для тренду naked nails найкраще підходять короткі або середньої довжини нігті з м'яким овалом чи округленим квадратом. Саме така форма має природний та доглянутий вигляд.

Крок 3. Подбайте про кутикулу

Нанесіть засіб для розм'якшення кутикули або потримайте пальці кілька хвилин у теплій воді.

Після цього акуратно відсуньте кутикулу апельсиновою паличкою. Якщо є задирки, їх можна обережно зрізати стерильними кусачками.

Повністю видаляти кутикулу не потрібно - у цьому манікюрі важлива природність.

Крок 4. Легко відполіруйте нігті

М'яким бафом пройдіться по поверхні кожного нігтя.

Мета - не зробити ніготь ідеально гладким, а лише прибрати дрібні нерівності та додати природного блиску. Надто інтенсивне полірування може, навпаки, послабити нігтьову пластину.

Крок 5. Нанесіть доглядову олію

Кілька крапель олії втирайте в кутикулу та нігті легкими масажними рухами.

Саме цей етап допомагає зробити руки доглянутими навіть без кольорового покриття.

Крок 6. Добре зволожте руки

Після олії скористайтеся живильним кремом для рук.

Не поспішайте - дайте засобу повністю увібратися. Зволожена шкіра робить манікюр значно охайнішим.

Крок 7. За бажанням нанесіть прозоре покриття

Якщо хочеться трохи більш вираженого ефекту, використайте прозорий лак, зміцнювальну базу або молочне покриття.

Головне правило - нігті повинні виглядати природно, ніби на них немає декоративного лаку.

Трендовий манікюр "голі нігті" виглядає дорого і ефектно (фото: pinterest.com)

Що знадобиться

Щоб зробити трендовий манікюр вдома, достатньо мати:

пилочку для натуральних нігтів;

баф для делікатного полірування;

апельсинові палички;

ремувер для кутикули;

стерильні кусачки (лише за потреби);

олію для кутикули;

крем для рук;

прозору або молочну базу (за бажанням).

Яких помилок краще уникати

Навіть такий простий манікюр можна легко зіпсувати, якщо нехтувати доглядом.

Не варто занадто сильно полірувати нігті, повністю зрізати кутикулу або наносити товсті шари лаку. Ще одна поширена помилка - забувати про щоденне зволоження рук і кутикули.

Саме регулярний догляд, а не складний дизайн, є головним секретом цього тренду. Красиві "голі нігті" - це насамперед здорові нігті, які не потребують великої кількості декоративного покриття.