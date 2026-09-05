Модне взуття на осінь: 5 моделей, які стилістка радить додати до гардеробу вже зараз

Домашній комфорт виходить на вулицю

Сліпери цієї осені - один із найцікавіших варіантів для тих, хто любить комфортне взуття. Йдеться про моделі, які нагадують домашні капці, але мають більш структуровану форму, якісні матеріали та продуманий силует.

Такий тренд цілком вписується в загальну тенденцію сезону: дизайнери продовжують переосмислювати зручне взуття, роблячи його частиною повсякденних, а не лише домашніх образів.

Ще один варіант для прихильниць елегантнішого стилю - туфлі з гострим носочком і невисоким каблуком. Це може бути класична модель slingback із відкритою п'яткою або повністю закриті туфлі. Головне - витягнутий силует і невеликий, зручний каблук.

Лофери стають витонченішими

Лофери нікуди не зникають, але цієї осені їхній вигляд стає більш акуратним. Замість надто масивної тракторної підошви варто придивитися до тонших, елегантніших моделей, які мають більш витягнутий або мигдалеподібний силует.

Такі лофери легко вписати і в офісний гардероб, і в повсякденні образи з джинсами, брюками чи спідницями.

Поруч із ними залишаються балетки, але й вони стають більш графічними. Цієї осені краще обирати моделі з витягнутим гострим або мигдалеподібним мисом.

Цікаво виглядають і квадратні носи, але бажано, щоб вони також мали витягнуту форму, а не створювали надто грубий силует.

Головне - щоб взуття не було нудним

Окремий тренд сезону - акцентне взуття. І тут справа не лише в яскравому кольорі чи незвичайному матеріалі. Цієї осені сміливо можна звертати увагу на принти: леопардовий, зміїний, зебровий, а також двокольорові моделі.

Ще цікавіше працюють деталі - пір'я, бахрома, декоративні елементи або незвичні "архітектурні" рішення. Саме такі акценти здатні перетворити навіть дуже простий образ на продуманий і стильний.

Тож якщо ви плануєте купити лише одну нову пару взуття на осінь, необов'язково шукати щось абсолютно незвичайне. Класичні балетки, лофери чи туфлі можуть виглядати значно цікавіше, якщо матимуть актуальну форму або помітну деталь.

А якщо хочеться експериментів - саме час дозволити взуттю стати головною "родзинкою" образу.

бьа