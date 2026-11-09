Модні помилки осені 2026: які речі додають зайвого об'єму та як цього уникнути

Об'ємні светри

Теплі светри з масивною в'язкою - незмінний атрибут холодного сезону. Проте моделі з товстої пряжі, великими візерунками, об'ємними рукавами та спущеною лінією плечей можуть візуально розширювати верхню частину тіла.

Особливо обережно варто поєднувати такий светр із широкими штанами або довгою об'ємною спідницею. Коли вільними є і верх, і низ, силует може втратити чіткі обриси.

Як носити: поєднуйте об'ємний светр із прямими або вузькими джинсами, легінсами чи спідницею лаконічного крою. Ще один вдалий прийом - частково заправити передню частину светра за пояс штанів, щоб позначити лінію талії.

Як носити об’ємний светр (фото: Pinterest)

Пальта без чіткої форми

Вільний верхній одяг залишається актуальним, але не кожна модель оверсайз однаково вдало працює із силуетом. Надто широкі пальта без виразної лінії плечей, поясу або структурованого крою можуть створювати ефект масивної фігури.

Особливо це помітно, коли пальто має одночасно об'ємні рукави, широкі лацкани та довжину нижче коліна. У результаті одяг ніби поглинає фігуру.

Як носити: звертайте увагу на пальта з поясом, чіткою лінією плечей або вертикальними лініями крою. Якщо верх широкий, доповнюйте його більш лаконічним низом.

Які речі спотворюють фігуру (фото: Pinterest)

Спідниці з великою кількістю складок

Плісировані спідниці, моделі з воланами та багатоярусні фасони додають образу романтичності, але водночас можуть візуально збільшувати об'єм стегон.

Особливо це стосується виробів із щільної тканини, які добре тримають форму. Велика кількість складок створює додатковий об'єм, а якщо спідниця ще й має довжину до середини литки, ноги можуть здаватися коротшими.

Як носити: обирайте моделі з м'яких тканин, які красиво спадають, або спідниці прямого крою. Доповнюйте їх лаконічним верхом, заправленим за пояс, та взуттям, яке візуально продовжує лінію ніг.

Спідниці плісе додають зайвий об’єм (фото: Pinterest)

Масивні пуховики

Пуховики рятують від холоду, але деякі моделі здатні помітно змінити пропорції фігури. Найбільше об'єму додають куртки з горизонтальними широкими секціями, надмірно об'ємними рукавами та довжиною до середини стегна.

Якщо така модель не має виразного силуету, вона може візуально розширювати плечі, талію та стегна.

Як носити: звертайте увагу на пуховики з вертикальними стібками, поясом або регульованою куліскою. Також можна обрати подовжену модель із більш чітким кроєм. Не обов'язково купувати приталений пуховик - достатньо, щоб він не створював надмірного об'єму.

Пуховик оверсайз може спотворити фігуру (фото: Getty Images)

Великий шарф, який приховує шию

Великий вовняний шарф - не лише стильний аксесуар, а й незамінна річ у холодну погоду. Однак якщо кілька разів обмотати його навколо шиї та залишити довгі об'ємні кінці спереду, верхня частина силуету може здаватися масивнішою.

Особливо невдало такий аксесуар виглядає в поєднанні з високим коміром светра, об'ємним капюшоном і масивним верхнім одягом.

Як носити: спробуйте шарфи середньої ширини, які можна вільно накинути на плечі. Якщо любите великі моделі, не створюйте надмірного нашарування біля шиї. Залишайте трохи відкритого простору в зоні декольте - це допоможе візуально витягнути силует.

Довгий вовняний шарф візуально повнить (фото: Pinterest)

Як правильно поєднувати осінні речі, щоб не перевантажувати образ

Головне правило осіннього гардероба - не відмовлятися від улюблених трендів, а навчитися працювати з пропорціями. Навіть об'ємні речі можуть мати чудовий вигляд, якщо правильно підібрати до них решту одягу.

Ось кілька стилістичних прийомів, які допоможуть створити гармонійний образ: