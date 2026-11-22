Гвинт. Легендарна карткова гра

Шанувальники "Відьмака 3: Дикий гін" добре знають "Гвинт" - карткову гру, заради якої хотілося годинами відкладати основні завдання Геральта. До десятиріччя відеогри вона отримала фізичне видання, тож тепер позмагатися можна не лише з персонажами "Відьмака", а й у власній компанії.

У коробці 436 карт та п'ять фракцій: Королівства Півночі, Нільфгаард, Скойа'таелі, Скелліге та Монстри. Кожна має власні особливості, сильні сторони та підхід до гри. Учасники збирають колоди, розміщують загони на трьох бойових лініях і намагаються виграти два з трьох раундів. Причому не завжди перемагає той, хто має найсильніші карти, - важливо правильно прорахувати власні ходи.

Особисто мене "Гвинт" щиро вразив увагою до деталей. Кожна карта має свою історію та відсилає до персонажів і подій зі світу "Відьмака", а кожна фракція потребує власної тактики. Можна годинами розглядати ілюстрації, продумувати комбінації та відкривати для себе нові можливості. І хоча я не можу назвати себе фанаткою "Відьмака", ця гра мене справді захопила. Тому сміливо раджу спробувати її навіть тим, хто не знайомий із франшизою.

Кількість гравців: 1-5, класичний режим - для двох.

Тривалість: близько 20 хвилин.

Cyberpunk 2077: Банди Найт-Сіті

У світі Cyberpunk 2077 влада належить не лише корпораціям. Вулиці Найт-Сіті контролюють небезпечні угруповання, які постійно борються за території, ресурси та вплив. Саме це протистояння стало основою настільної гри.

Гравці очолюють одну з чотирьох банд: "Вихор", "Тигрові кігті", "Валентинос" або "Вудуїсти". Потрібно захоплювати райони, вербувати бійців, здійснювати підпільні оборудки та брати участь у перестрілках. Кожне угруповання має власні здібності та стиль гри, а перемога залежить від накопиченої вуличної репутації.

Найцікавішим для мене виявився саме вибір банди, адже від нього залежить подальша стратегія. Хочеться спробувати різні підходи: в одній партії робити ставку на силове протистояння, а в іншій - на технології та контроль ресурсів. До того ж знайомі локації Найт-Сіті й деталізовані мініатюри роблять настільну адаптацію особливо атмосферною та ностальгійною.

Кількість гравців: 1-4.

Тривалість: 90-120 хвилин.

Дюна: Імперіум

Всесвіт "Дюни" Френка Герберта відомий політичними інтригами, боротьбою за владу та найцінніший ресурс планети Арракіс - прянощі меланж. У настільній адаптації гравці стають лідерами Великих Домів та намагаються здобути вплив в Імперіумі.

Гра поєднує побудову колоди карт із розміщенням агентів на ігровому полі. Учасники збирають ресурси, відправляють представників до різних фракцій, зміцнюють політичні позиції та беруть участь у військових конфліктах. Переможні очки можна отримувати різними способами, тому однієї правильної стратегії тут немає.

Мені сподобалося, що у "Дюні" можна спробувати досягти переваги не лише військовою силою, а й політичними рішеннями. Особливо цікавою видається сама ідея постійного вибору між ресурсами, впливом та участю в конфліктах. Адже навіть сильна армія не гарантує перемоги, якщо суперники краще продумали свої наступні ходи.

Кількість гравців: 1-4.

Тривалість: 60-120 хвилин.

S.T.A.L.K.E.R. The Board Game

Похмура Зона відчуження, небезпечні аномалії, мутанти та пошук цінних артефактів - усе це знайоме шанувальникам української серії S.T.A.L.K.E.R. Тепер досліджувати цей світ можна не лише у відеогрі, а й за настільним столом.

Це кооперативна пригода, у якій учасники разом виконують сюжетні місії. Вони досліджують території, шукають спорядження, борються з ворогами та намагаються уникати аномалій. Гра передбачає кампанію з послідовними завданнями та окремий режим Zone Survival, розрахований на самостійні ігрові сесії.

Найбільше мене зацікавила можливість досліджувати Зону разом із друзями. У відеогрі часто доводиться покладатися лише на власні рішення, а тут потрібно узгоджувати дії всієї команди. Особливо цікаво, як змінюватиметься тактика, коли один учасник захоче ризикнути заради артефакту, а інші наполягатимуть на обережнішому маршруті.

Кількість гравців: 1-4.

Тривалість: 120-180 хвилин на ігрову сесію.

Зоряні війни: Колодобудівна гра

Протистояння Галактичної Імперії та Альянсу повстанців стало основою цієї настільної гри за мотивами "Зоряних війн". Учасники опиняються по різні боки конфлікту та намагаються знищити бази суперника.

Кожен гравець починає з невеликою колодою, яку поступово посилює новими персонажами, кораблями та здібностями. Карти купують зі спільного ряду Галактики, але доступ до них залежить від обраної сторони. Додаткову перевагу може забезпечити Сила, баланс якої змінюється протягом партії. Для перемоги за стандартними правилами потрібно знищити три бази противника.

Гравці не просто збирають сильніші колоди, а постійно впливають на можливості одне одного. Можна придбати потрібну карту для себе або знищити карту ворожої фракції ще до того, як суперник зможе її використати. Особливі теплі емоції в мені викликали саме знайомі герої та космічні кораблі, які додають цьому протистоянню атмосфери оригінальної франшизи.

Кількість гравців: 2.

Тривалість: близько 30 хвилин.

Усі п'ять ігор мають українськомовні видання, проте відрізняються складністю правил. Тому перед вибором варто врахувати не лише улюблену франшизу, а і кількість учасників та час, який ви готові присвятити партії.