Гвинт. Легендарная карточная игра

Поклонники "Ведьмака 3: Дикий гон" хорошо знают "Гвинт" - карточную игру, ради которой хотелось часами откладывать основные задачи Геральта. К десятилетию видеоигры она получила физическое издание, так что теперь посоревноваться можно не только с персонажами "Ведьмака", но и в собственной компании.

В коробке 436 карт и пять фракций: Королевства Севера, Нильфгаард, Скойатаэли, Скеллиге и Монстры. У каждой есть собственные особенности, сильные стороны и подход к игре. Участники собирают бревна, размещают отряды на трех боевых линиях и пытаются выиграть два из трех раундов. Причем не всегда побеждает тот, у кого самые сильные карты, - важно правильно просчитать собственные ходы.

Лично меня "Гвинт" искренне поразил вниманием к деталям. Каждая карта имеет свою историю и отсылает к персонажам и событиям из мира "Ведьмака", а каждая фракция нуждается в собственной тактике. Можно часами рассматривать иллюстрации, продумывать комбинации и открывать новые возможности. И хотя я не могу назвать себя фанаткой "Ведьмака", эта игра меня действительно увлекла. Поэтому смело советую попробовать ее даже тем, кто не знаком с франшизой.

Количество игроков: 1-5, классический режим - для двоих.

Продолжительность: около 20 минут.

Cyberpunk 2077: Банды Найт-Сити

В мире Cyberpunk 2077 власть принадлежит не только корпорациям. Улицы Найт-Сити контролируют опасные группировки, постоянно борющиеся за территории, ресурсы и влияние. Именно это противостояние послужило основой настольной игры.

Игроки возглавляют одну из четырех банд: "Вихрь", "Тигровые когти", "Валентинос" или "Вудуисты". Нужно захватывать районы, вербовать бойцов, совершать подпольные сделки и участвовать в перестрелках. Каждая группировка имеет свои способности и стиль игры, а победа зависит от накопленной уличной репутации.

Самым интересным для меня оказался именно выбор банды, ведь от него зависит дальнейшая стратегия. Хочется попробовать разные подходы: в одной партии делать ставку на силовое противостояние, а в другой - на технологии и контроль ресурсов. К тому же, знакомые локации Найт-Сити и детализированные миниатюры делают настольную адаптацию особенно атмосферной и ностальгической.

Количество игроков: 1-4.

Продолжительность: 90-120 минут.

Дюна: Империум

Вселенная "Дюны" Фрэнка Герберта известна политическими интригами, борьбой за власть и ценнейший ресурс планеты Арракис - пряности меланж. В настольной адаптации игроки становятся лидерами Больших Домов и пытаются оказать влияние в Империуме.

Игра совмещает построение бревна карт с размещением агентов на игровом поле. Участники собирают ресурсы, отправляют представителей в разные фракции, укрепляют политические позиции и участвуют в военных конфликтах. Победные очки можно получать разными способами, поэтому одной правильной стратегии здесь нет.

Мне понравилось, что в "Дюне" можно попытаться добиться преимущества не только военной силой, но и политическими решениями. Особенно интересна сама идея постоянного выбора между ресурсами, влиянием и участием в конфликтах. Ведь даже сильная армия не гарантирует победу, если соперники лучше продумали свои следующие ходы.

Количество игроков: 1-4.

Продолжительность: 60-120 минут.

S.T.AL.K.E.R. The Board Game

Мрачная Зона отчуждения, опасные аномалии, мутанты и поиск ценных артефактов - все это знакомо поклонникам украинской серии S.T.A.L.K.E.R. Теперь исследовать этот мир можно не только в видеоигре, но и за настольным столом.

Это кооперативное происшествие, в котором участники вместе выполняют сюжетные миссии. Они исследуют территории, ищут снаряжение, борются с врагами и пытаются избегать аномалий. Игра предусматривает кампанию по последовательным задачам и отдельный режим Zone Survival, рассчитанный на самостоятельные игровые сессии.

Больше всего меня заинтересовало возможность исследовать Зону вместе с друзьями. В видеоигре часто приходится полагаться только на собственные решения, а здесь следует согласовывать действия всей команды. Особенно интересно, как будет меняться тактика, когда один участник захочет рискнуть ради артефакта, а другие будут настаивать на более осторожном маршруте.

Количество игроков: 1-4.

Продолжительность: 120-180 минут на игровую сессию.

Звездные войны: Колодостроительная игра

Противостояние Галактической Империи и Альянса повстанцев стало основой этой настольной игры по мотивам "Звездных войн". Участники оказываются по разные стороны конфликта и пытаются уничтожить базы соперника.

Каждый игрок начинает с небольшой колодой, постепенно усиливающейся новыми персонажами, кораблями и способностями. Карты покупаются из общего ряда Галактики, но доступ к ним зависит от выбранной стороны. Дополнительное преимущество может обеспечить сила, баланс которой изменяется в течение партии. Для победы по стандартным правилам следует уничтожить три базы противника.

Игроки не просто собирают более сильные бревна, а постоянно влияют на возможности друг друга. Можно приобрести нужную карту для себя или уничтожить вражескую карту еще до того, как соперник сможет ее использовать. Особые теплые эмоции во мне вызывали именно знакомые герои и космические корабли, придающие этому противостоянию атмосферу оригинальной франшизы.

Количество игроков: 2.

Продолжительность: около 30 минут.

Все пять игр имеют украиноязычные издания, но отличаются сложностью правил. Поэтому перед выбором стоит учесть не только любимую франшизу, но и количество участников и время, которое вы готовы посвятить партии.