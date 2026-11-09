Обі-Ван Кенобі тоді й зараз: як змінився Юен Макгрегор після "Зоряних війн"

Від шотландського підлітка до молодого Обі-Вана Кенобі

Юен Макгрегор народився 31 березня 1971 року в шотландському місті Перт, а дитинство провів у невеликому містечку Кріфф. Його батьки працювали вчителями, проте сам хлопець із ранніх років цікавився кіно та театром.

На вибір майбутньої професії вплинув його дядько, актор Деніс Лоусон, який згодом став відомим завдяки ролі пілота Веджа Антіллеса в оригінальній трилогії "Зоряних війн".

У 16 років Макгрегор залишив школу та почав працювати за лаштунками театру в Перті. Спочатку він допомагав із декораціями та іншими сценічними завданнями, а згодом отримував невеликі ролі.

В інтерв'ю Roundabout Theatre Company у вересні 2014 року актор згадував, що після роботи в театрі пройшов річний курс театрального мистецтва в Керколді, а потім навчався у лондонській школі музики та драми Guildhall.

Першу помітну телевізійну роль Макгрегор отримав у серіалі "Помада на твоєму комірці" (Lipstick on Your Collar) у 1993 році.

У 1994 році він знявся у трилері "Неглибока могила" (Shallow Grave) режисера Денні Бойла. Проте справжній прорив стався через два роки.

У 1996 році на екрани вийшла стрічка "На голці" (Trainspotting), де Макгрегор зіграв Марка Рентона - молодого чоловіка, який намагається впоратися з наркотичною залежністю.

Для цієї ролі актор кардинально змінив зовнішність, зокрема сильно схуд і коротко підстригся. Його персонаж став одним із найвідоміших образів британського кіно 1990-х років. Саме після успіху "На голці" про молодого шотландця заговорили далеко за межами Великої Британії.

Юен Макгрегор у фільмі "На голці" (скриншот із фільму)

Як Юен Макгрегор став Обі-Ваном Кенобі

У 1999 році Макгрегор вперше з'явився в образі Обі-Вана Кенобі у фільмі "Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза".

Він отримав роль молодшої версії персонажа, якого в оригінальній трилогії зіграв британський актор Алек Гіннесс. На момент зйомок першого фільму Макгрегору було 26 років. Для нього це стало можливістю долучитися до кіносаги, якою він захоплювався ще в дитинстві.

У "Прихованій загрозі" актор постав перед глядачами з короткою зачіскою та без бороди. Його герой був молодим падаваном, який навчався під керівництвом Квай-Гона Джинна. У наступних частинах зовнішність персонажа поступово змінювалася.

Молодий Обі-Ван Кенобі у 1999 році (скриншот із фільму)

У фільмі "Атака клонів" (2002) Макгрегор уже мав бороду та довше волосся. А в "Помсті ситхів" (2005) його образ став ще ближчим до класичного Обі-Вана, знайомого глядачам за фільмами з Алеком Гіннессом.

Юен Макгрегор у фільмі "Зоряні війни: Епізод III - Помста ситхів" (скриншот із фільму)

Проте зміни стосувалися не лише зовнішності. Упродовж трилогії персонаж пройшов шлях від учня до досвідченого майстра-джедая, який став наставником Енакіна Скайвокера.

Як зазначав офіційний сайт StarWars.com , Макгрегор із дитинства любив "Зоряні війни" та переглядав фільми оригінальної трилогії разом зі своїм братом.

Роль Обі-Вана принесла акторові світову впізнаваність. Водночас він продовжував зніматися у стрічках, які не мали нічого спільного з фантастичним всесвітом Джорджа Лукаса.

Які ролі зіграв Макгрегор після "Зоряних війн"

Ще під час роботи над приквелами Макгрегор довів, що може перевтілюватися в абсолютно різних персонажів.

У 2001 році він зіграв молодого письменника Крістіана в музичній драмі "Мулен Руж!" разом із Ніколь Кідман.

У 2003 році з'явився у фантастичній драмі Тіма Бертона "Велика риба", де виконав роль молодого Едварда Блума.

Після завершення "Помсти ситхів" актор не залишив кіноіндустрію. Він продовжив працювати над драмами, комедіями, трилерами та фантастичними фільмами.

Серед його помітних робіт - "Ангели і демони" (2009), "Примара" (2010), "Неможливе" (2012) та "Доктор Сон" (2019).

У 2017 році Макгрегор повернувся до ролі Марка Рентона у фільмі "Т2: На голці". Продовження вийшло через 21 рік після першої частини.

Того ж року він зіграв одразу двох братів - Емміта та Рея Стассі - у третьому сезоні серіалу "Фарго".

Ця робота принесла йому премію "Золотий глобус" у 2018 році, що підтверджує офіційний сайт кінопремії .

Ще одним важливим етапом став 2021 рік, коли на Netflix вийшов мінісеріал "Галстон" (Halston).

Макгрегор перевтілився в американського модельєра Роя Галстона, одного з найвідоміших дизайнерів свого часу. Для ролі актор змінив зачіску, манеру рухів та зовнішній стиль. Його персонаж носив елегантні костюми, характерні окуляри та мав ретельно укладене волосся.

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За цю роботу Макгрегор отримав премію "Еммі" як найкращий актор мінісеріалу або телефільму у 2021 році, про що свідчать дані Американської телевізійної академії .

Повернення до "Зоряних війн" через 17 років

У 2022 році Макгрегор знову одягнув костюм Обі-Вана Кенобі.

Актор виконав головну роль в однойменному серіалі Disney+, події якого розгортаються через десять років після "Помсти ситхів". У новому проєкті він знову працював із Гейденом Крістенсеном, який повернувся до образу Дарта Вейдера.

Цього разу глядачі побачили старшого Обі-Вана. Замість молодого джедая з короткою зачіскою перед ними постав чоловік із густою бородою, довшим волоссям і помітно старшими рисами обличчя.

Юен Макгрегор у серіалі "Обі-Ван Кенобі" (скриншот із серіалу)

Серіал показав персонажа на іншому етапі життя, а Макгрегору дав можливість повернутися до знайомої ролі вже з багаторічним акторським досвідом.

Шестисерійний проєкт стартував 27 травня 2022 року. Макгрегор не лише зіграв головного героя, а й став одним із виконавчих продюсерів серіалу.

Повернення до франшизи також дало можливість акторові знову зустрітися з Крістенсеном, із яким він працював над приквелами понад два десятиліття тому.

Чим Юен Макгрегор займався останніми роками

У вересні 2024 року Юен Макгрегор отримав власну зірку на Голлівудській алеї слави.

На церемонію прийшов Гейден Крістенсен, який виступив із промовою на честь колеги. Так актори, які колись зіграли наставника та учня у "Зоряних війнах", знову опинилися поруч перед камерами.

У 2025 році Макгрегор повернувся на британську театральну сцену після 17-річної перерви.

Він зіграв головну роль у постановці "Мій майстер-будівничий" (My Master Builder), яка проходила в лондонському театрі Wyndham's.

В інтерв'ю The Guardian у квітні 2025 року актор розповідав про своє ставлення до театру, роботу над новою виставою та бажання продовжувати експериментувати з ролями.

Крім акторства, Макгрегор багато років захоплюється мотоциклами та подорожами.

У травні 2025 року вийшов документальний серіал "Довгий шлях додому" (Long Way Home), у якому він разом із другом Чарлі Бурманом вирушив у мотоциклетну подорож Європою. Друзі проїхали через понад 15 країн, використовуючи відновлені старі мотоцикли.

Як Юен Макгрегор виглядає у 2026 році

Станом на листопад 2026 року Юену Макгрегору 55 років.

Від виходу першої частини приквелів "Зоряних війн" минуло 27 років. За цей час актор змінив чимало образів - від молодого джедая з короткою зачіскою до зрілого чоловіка із сивиною у волоссі та бороді.

У серпні 2026 року Макгрегор став гостем шоу Jimmy Kimmel Live! , де разом з Енн Гетевей розповів про новий фантастичний фільм "The End of Oak Street".

Юен Макгрегор у 2026 році (скриншот із шоу Jimmy Kimmel Live!)

Стрічка вийшла в кінотеатрах 14 серпня 2026 року. За інформацією Warner Bros , її сюжет розгортається навколо родини, яка після загадкової космічної події опиняється в невідомому світі.

14 серпня актор також відвідав Единбурзький кінофестиваль, де взяв участь у заходах до 30-річчя фільму "На голці". Там він зустрівся з колегами Кевіном Маккіддом та Юеном Бремнером, із якими працював над стрічкою 1996 року.

Попри численні нові ролі, Макгрегор не втрачає інтересу до "Зоряних війн" і хотів би знову зіграти Обі-Вана Кенобі.

У серпні 2026 року актор розповів Variety , що вже обговорював із керівником Lucasfilm Дейвом Філоні можливі сюжетні ідеї.

Зокрема, він запропонував історію, в якій Обі-Ван намагається розшукати майстра Йоду після подій третього епізоду саги.

Макгрегор зізнався, що із задоволенням повернувся б до знайомого персонажа. Проте офіційного анонсу другого сезону серіалу "Обі-Ван Кенобі" станом на листопад 2026 року немає.