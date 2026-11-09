Оби-Ван Кеноби тогда и сейчас: как изменился Юэн Макгрегор после "Звездных войн"

От шотландского подростка до молодого Оби-Вана Кеноби

Юэн Макгрегор родился 31 марта 1971 года в шотландском городе Перт, а детство провел в небольшом городке Крифф. Его родители работали учителями, однако сам юноша с ранних лет интересовался кино и театром.

На выбор будущей профессии повлиял его дядя, актер Денис Лоусон, впоследствии ставший известным благодаря роли пилота Веджа Антиллеса в оригинальной трилогии "Звездных войн".

В 16 лет Макгрегор покинул школу и начал работать за кулисами театра в Перте. Сначала он помогал с декорациями и другими сценическими задачами, а затем получал небольшие роли.

В интервью Roundabout Theatre Company в сентябре 2014 актер вспоминал, что после работы в театре прошел годовой курс театрального искусства в Керколде, а затем учился в лондонской школе музыки и драмы Guildhall.

Первую заметную телевизионную роль Макгрегор получил в сериале "Помада на твоем воротнике" (Lipstick on Your Collar) в 1993 году.

В 1994 году он снялся в триллере "Неглубокая могила" (Shallow Grave) режиссера Дэнни Бойла. Однако настоящий прорыв произошел спустя два года.

В 1996 году на экраны вышла лента "На игле" (Trainspotting), где Макгрегор сыграл Марка Рентона - молодого мужчину, пытающегося справиться с наркотической зависимостью.

Для этой роли актер кардинально изменил внешность, в частности сильно похудел и коротко подстригся. Его персонаж стал одним из известнейших образов британского кино 1990-х годов. Именно после успеха "На игле" о молодом шотландце заговорили далеко за пределами Великобритании.

Юэн Макгрегор в фильме "На игле" (скриншот из фильма)

Как Юэн Макгрегор стал Оби-Ваном Кеноби

В 1999 году Макгрегор впервые появился в образе Оби-Вана Кеноби в фильме "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза".

Он получил роль младшей версии персонажа, которого в оригинальной трилогии сыграл британский актер Алек Гиннесс. К моменту съемок первого фильма Макгрегору было 26 лет. Для него это стало возможностью приобщиться к киносаге, которой он увлекался еще в детстве.

В "Скрытой угрозе" актер предстал перед зрителями с короткой прической и без бороды. Его герой был молодым подавателем, который учился под руководством Квай-Гона Джинна. В последующих частях внешность персонажа постепенно изменялась.

Молодой Оби-Ван Кеноби в 1999 году (скриншот из фильма)

В фильме "Атака клонов" (2002) Макгрегор уже имел бороду и длинные волосы. А в "Мести ситхов" (2005) его образ стал еще ближе к классическому Оби-Вану, знакомому зрителям по фильмам с Алеком Гиннессом.

Юэн Макгрегор в фильме "Звездные войны: Эпизод III - Месть ситхов" (скриншот из фильма)

​​​​​​Однако изменения касались не только внешности. На протяжении трилогии персонаж прошел путь от ученика до опытного мастера-джедая, ставшего наставником Энакина Скайвокера.

Как отмечал официальный сайт StarWars.com , Макгрегор с детства любил "Звездные войны" и просматривал фильмы оригинальной трилогии вместе со своим братом.

Роль Оби-Вана принесла актеру мировую узнаваемость. В то же время он продолжал сниматься в лентах, не имевших ничего общего с фантастической вселенной Джорджа Лукаса.

Какие роли сыграл Макгрегор после "Звездных войн"

Еще во время работы над приквелами Макгрегор доказал, что может перевоплощаться в совершенно разных персонажей.

В 2001 году он сыграл молодого писателя Кристиана в музыкальной драме "Мулен Руж!" вместе с Николь Кидман.

В 2003 году появился в фантастической драме Тима Бертона "Большая рыба", где исполнил роль молодого Эдварда Блума.

После завершения "Мести ситхов" актер не покинул киноиндустрию. Он продолжил работу над драмами, комедиями, триллерами и фантастическими фильмами.

Среди его заметных работ - "Ангелы и демоны" (2009), "Призрак" (2010), "Невозможное" (2012) и "Доктор Сон" (2019).

В 2017 году МакГрегор вернулся к роли Марка Рентона в фильме "Т2: На игле". Продолжение вышло спустя 21 год после первой части.

В том же году он сыграл сразу двух братьев – Эммита и Рэя Стасси – в третьем сезоне сериала "Фарго".

Эта работа принесла ему премию "Золотой глобус" в 2018 году, что подтверждает официальный сайт кинопремии .

Еще одним важным этапом стал 2021 год, когда на Netflix вышел минисериал "Галстон" (Halston).

Макгрегор превратился в американского модельера Роя Галстона, одного из самых известных дизайнеров своего времени. Для роли актер сменил прическу, манеру движений и внешний стиль. Его персонаж носил элегантные костюмы, характерные очки и имел тщательно уложенные волосы.

Юэн Макгрегор в сериале Галстон (скриншот из сериала)

​​​​​За эту работу Макгрегор получил премию "Эмми" как лучший актер минисериала или телефильма в 2021 году, о чем свидетельствуют данные Американской телевизионной академии .

Возвращение к "Звездным войнам" через 17 лет

В 2022 году Макгрегор снова надел костюм Оби-Вана Кеноби.

Актер исполнил главную роль в одноименном сериале Disney+, события которого разворачиваются спустя десять лет после "Мести ситхов". В новом проекте он снова работал с Гейденом Кристенсеном, вернувшимся к образу Дарта Вейдера.

В этот раз зрители увидели старшего Оби-Вана. Вместо молодого джедая с короткой прической перед ними предстал мужчина с густой бородой, длинными волосами и заметно постарше лицами.

Юэн Макгрегор в сериале "Оби-Ван Кеноби" (скриншот из сериала)

​​​​​​Сериал показал персонажа на другом этапе жизни, а Макгрегор дал возможность вернуться к знакомой роли уже с многолетним актерским опытом.

Шестисерийный проект стартовал 27 мая 2022 года. Макгрегор не только сыграл главного героя, но и стал одним из исполнительных продюсеров сериала.

Возвращение к франшизе также дало возможность актеру снова встретиться с Кристенсеном, с которым он работал над приквелами более двух десятилетий назад.

Чем Юэн Макгрегор занимался в последние годы

В сентябре 2024 года Юэн МакГрегор получил собственную звезду на Голливудской аллее славы.

На церемонию пришел Гейден Кристенсен, выступивший с речью в честь коллеги. Так актеры, когда-то сыгравшие наставника и ученика в "Звездных войнах", снова оказались рядом перед камерами.

В 2025 году МакГрегор вернулся на британскую театральную сцену после 17-летнего перерыва.

Он сыграл главную роль в постановке "Мой мастер-строитель" (My Master Builder), проходившей в лондонском театре Wyndham's.

В интервью The Guardian в апреле 2025 года актер рассказывал о своем отношении к театру, работе над новым спектаклем и желании продолжать экспериментировать с ролями.

Помимо актерства, Макгрегор много лет увлекается мотоциклами и путешествиями.

В мае 2025 года вышел документальный сериал "Долгий путь домой" (Long Way Home), в котором он вместе с другом Чарли Бурманом отправился в мотоциклетное путешествие по Европе. Друзья проехали более чем из 15 стран, используя восстановленные старые мотоциклы.

Как Юэн Макгрегор выглядит в 2026 году

По состоянию на ноябрь 2026 года Юэн Макгрегор 55 лет.

От выхода первой части приквелов "Звездных войн" прошло 27 лет. За это время актер сменил немало образов - от молодого джедая с короткой прической до зрелого мужчины с проседью в волосах и бороде.

В августе 2026 Макгрегор стал гостем шоу Jimmy Kimmel Live , где вместе с Энн Гетевей рассказал о новом фантастическом фильме "The End of Oak Street".

Юэн Макгрегор в 2026 году (скриншот из шоу Jimmy Kimmel Live!)

Лента вышла в кинотеатрах 14 августа 2026 года. По информации Warner Bros , ее сюжет разворачивается вокруг семьи, которая после загадочного космического события оказывается в неизвестном мире.

14 августа актер также посетил Эдинбургский кинофестиваль, где принял участие в мероприятиях к 30-летию фильма "На игле". Там он встретился с коллегами Кевином Маккиддом и Юэном Бремнером, с которыми работал над фильмом в 1996 году.

Несмотря на многочисленные новые роли, Макгрегор не теряет интереса к "Звездным войнам" и хотел бы снова сыграть Оби-Вана Кеноби.

В августе 2026 года актер рассказал Variety , что уже обсуждал с руководителем Lucasfilm Дэйвом Филоне возможные сюжетные идеи.

В частности, он предложил историю, в которой Оби-Ван пытается разыскать мастера Йоду после событий третьего эпизода саги.

Макгрегор признался, что с удовольствием вернулся бы к знакомому персонажу. Однако официального анонса второго сезона сериала "Оби-Ван Кеноби" на ноябрь 2026 года нет.