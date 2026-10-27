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Тренди 27 жовтня 2026, 10:53

Один спортивний костюм і три різні образи: стилістка Крівіцька показала, як змінити звичний гардероб

Трохи змінити поєднання - і звичний комплект заграє по-новому
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Стилістка Анастасія Крівіцька показала, як поєднувати комфортні речі (колаж: Styler)
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Спортивний костюм не обов'язково носити лише як готовий комплект. Його речі можна поєднувати з класичним одягом, змінювати взуття, додавати жакет або яскравий верхній одяг - і щоразу отримувати інший результат.

Styler з посиланням на поради стилістки Анастасії Крівіцької з її допису в Instagram розповість, як створити три різні образи на основі лише одного спортивного костюму.

Спортивний комплект із жіночними акцентами

Для першого образу стилістка обрала спортивні штани, світшот, лонгслів і кеди. Це звичне поєднання для прогулянок, зустрічей із друзями чи справ, які потрібно встигнути протягом дня.

Однак саме аксесуари допомагають зробити комплект цікавішим. Маленька шкіряна сумочка додає образу елегантності та створює контраст зі спортивними речами. Золотий годинник і підвіска доповнюють комплект, а кілька виразних каблучок стають невеликими акцентами.

Образ у класичному спортивному костюмі (фото: instagram.com/anastasiia_krivitska)

Завершує образ об'ємна зачіска, яка додає йому невимушеності. Такий прийом показує, що навіть простий спортивний комплект не обов'язково має виглядати буденно: достатньо додати кілька деталей, які підкреслюють індивідуальний стиль.

Спортивні штани, кардиган і класичний жакет

Другий комплект - приклад того, як поєднувати речі з різних стилістичних напрямів. Основою стали спортивні штани та лонгслів, поверх якого стилістка одягнула кардиган і класичний жакет.

Таке багатошарове поєднання має невимушений вигляд, але водночас не здається надто простим. Жакет додає образу структури, кардиган створює додатковий шар і робить комплект затишнішим, а спортивні штани зберігають свободу рухів.

Стильний кежуал клмпдект на щодень (фото: instagram.com/anastasiia_krivitska)

Завершують образ уггі - зручне взуття для щоденних справ і прогулянок у прохолодну погоду. Поєднання класичного верху зі спортивним низом допомагає знайти баланс між комфортом і зібраним виглядом.

Цей варіант можна взяти за основу для повсякденного гардероба, коли хочеться вдягнутися зручно, але не обмежуватися звичними джинсами та светром.

Яскравий пуховик і класичні брюки

Третій образ має більш виразний міський характер. Стилістка поєднала світшот із класичними брюками, доповнила комплект топсайдерами та зробила головним акцентом яскравий пуховик.

Саме верхній одяг привертає найбільше уваги й задає настрій усьому комплекту. На тлі стриманіших речей насичений колір пуховика виглядає особливо помітно, але не перевантажує образ зайвими деталями.

Габаритна сумка завершує поєднання та додає практичності: у ній зручно носити все необхідне протягом дня. Класичні брюки врівноважують спортивний світшот, а топсайдери підтримують невимушений настрій комплекту.

Класика у поєднанні зі спортом - цікавий "теплий" образ (фото: іnstagram.com/anastasiia_krivitska)

Такий образ підійде тим, хто любить комфортні речі, але не хоче відмовлятися від яскравих акцентів. Достатньо обрати один виразний елемент і поєднати його з простішими речами, щоб створити цікаве повсякденне вбрання.

Нагадаємо, як раніше ми розповідали про те, на що варто звертати увагу при виборі шапки.

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