"Сайлент Гілл" і "Будинок воскових фігур": культові горори нульових для вечірнього перегляду

"Корабель-привид" (Ghost Ship, 2002)

Команда морських рятувальників знаходить пасажирський лайнер, який вважали зниклим понад сорок років. Судно дрейфує далеко від звичних маршрутів, а його огляд обіцяє непоганий заробіток. Тож герої підіймаються на борт і починають досліджувати коридори, каюти та зали, де колись відпочивали пасажири. Щоправда, глядач уже бачив початок фільму й знає: з цього корабля краще було б одразу забратися.

Саме вступна сцена на палубі задає тон усій історії, хоча її подробиці краще не знати до перегляду. Далі фільм поступово знайомить із минулим лайнера: серед іржі й покинутих речей з'являються сліди чужого життя, а знахідки змушують команду затриматися довше, ніж варто. Особливо неприємне тут відчуття відстані до берега - просто вибігти на вулицю та покликати когось на допомогу не вийде.

"Поворот не туди" (Wrong Turn, 2003)

На суші, втім, із допомогою теж бувають проблеми. Кріс намагається об'їхати затор і звертає на лісову дорогу в Західній Вірджинії, де потрапляє в аварію. Поруч опиняється компанія молодих людей із пошкодженим автомобілем. У пошуках телефону вони заходять до віддаленої оселі, але швидко розуміють, що її господарів краще не чекати: у цих лісах живуть людожери, для яких заблукалі мандрівники - здобич.

"Поворот не туди" майже не залишає часу на перепочинок. Герої ховаються, тікають і намагаються зорієнтуватися на місцевості, яку переслідувачі знають значно краще. Ліс спочатку здається можливістю сховатися, але що довше триває втеча, то важче уявити, де він закінчується. Це прямолінійний і жорстокий горор: дивитися його заради складної детективної загадки не варто, а от заради напруженого переслідування - цілком.

"Будинок воскових фігур" (House of Wax, 2005)

Ще одна компанія вирушає в дорогу - цього разу на футбольний матч. Через несправність автомобіля частина друзів дістається містечка Емброуз, сподіваючись знайти потрібну деталь. Людей навколо підозріло мало, зате є музей воскових фігур із напрочуд реалістичними експонатами. Цікавість бере гору, і герої заходять усередину.

Музей тут вартий окремої уваги: його хочеться роздивлятися, навіть коли вже зрозуміло, що затримуватися небезпечно. Нерухомі обличчя, порожні приміщення й сам віск роблять звичайний похід за допомогою дедалі неприємнішим. А коли починається боротьба за життя, фільм не шкодує героїв - тілесних жахів тут достатньо, щоб деякі сцени захотілося дивитися крізь пальці.

"Жах Амітивілля" (The Amityville Horror, 2005)

Після таких подорожей власний будинок мав би здаватися найбезпечнішим місцем. Саме на новий початок сподіваються Джордж і Кеті Латц, які переїжджають із дітьми до просторого помешкання в Амітивіллі. Вони знають, що раніше тут сталося вбивство, але вирішують, що це не завадить їм жити далі. Невдовзі дивні події та зміни в поведінці Джорджа змушують Кеті переглянути це рішення.

У версії 2005 року Джорджа грає Раян Рейнольдс, і його поступове перетворення на людину, поруч із якою страшно залишатися, додає історії напруги. Небезпека дедалі ближче підбирається до дітей, а Кеті намагається зрозуміти, що відбувається з її чоловіком і домом. Фільм використовує знайомі прийоми історій про привидів, але найтривожніше тут спостерігати, як зникає довіра всередині родини.

"Сайлент Гілл" (Silent Hill, 2006)

Роуз вирушає з донькою Шерон до Сайлент Гілла - міста, назву якого дівчинка повторює уві сні. Після аварії дитина зникає, і мати починає шукати її на спорожнілих вулицях. Навколо стоїть туман, із неба сиплеться попіл, а за сигналом сирени місто змінюється так, що навіть знайомі місця стають небезпечними.

Екранізація гри дає час роздивитися Сайлент Гілл і відчути його дивну тишу, перш ніж показати, що в ній ховається. Роуз рухається слідами доньки, зустрічає інших людей і поступово дізнається, що сталося з містом. Для перегляду не обов'язково знати ігрову серію: пошуки дитини зрозумілі й без цього, а образи медсестер, іржавих коридорів і Пірамідоголового говорять самі за себе.

"Паранормальне явище" (Paranormal Activity, 2007)

Після складних декорацій "Сайлент Гілла" цей фільм може здатися майже порожнім: звичайний будинок, пара та камера на штативі. Кеті й Міка чують дивні звуки, і чоловік вирішує записувати все, що відбувається вночі. Спочатку в кадрі потрібно уважно шукати найменший рух. Згодом події стають настільки помітними, що сумніватися в присутності чогось стороннього дедалі важче. Фільм уперше показали 2007 року, а широкий прокат розпочався 2009-го.

Камера довго дивиться на ту саму спальню, і глядач мимоволі починає стежити за дверима, коридором та ковдрою. Денними розмовами герої намагаються пояснити пережите, але наближення наступної ночі вже викликає тривогу. Найкраще цей формат працює, якщо не відволікатися: значна частина напруги виникає саме в очікуванні, коли на екрані начебто нічого не відбувається.

"Омен" (The Omen, 2006)

В "Омені" тривога також оселяється всередині родини. Американський дипломат Роберт Торн виховує із дружиною маленького Демієна, але низка страшних подій змушує його замислитися над походженням сина. Попередження священника спочатку здаються неймовірними. Та що більше Роберт намагається з'ясувати, то складніше йому відкидати підозру, що хлопчик може бути Антихристом.

Це ремейк стрічки 1976 року, тож тим, хто бачив оригінал, основна історія буде знайома. Тут важливе поступове накопичення тривожних деталей: поведінка дорослих поруч із Демієном, незрозумілі збіги, загибелі людей. Роберт мусить перевіряти припущення, які стосуються його власної дитини, і саме через це кожне нове відкриття дається йому важче.

"Тіло Дженніфер" (Jennifer’s Body, 2009)

Завершити добірку можна фільмом, у якому між жахами вистачає місця для чорного гумору. Після концерту місцевої рок-групи популярна школярка Дженніфер починає поводитися дивно, а хлопці в містечку - гинути. Її подруга Ніді помічає зв’язок між цими подіями та намагається з’ясувати, що сталося тієї ночі. Головні ролі зіграли Меган Фокс та Аманда Сейфрід.

За полюванням на хлопців розгортається історія дружби, у якій давно накопичилися ревнощі, образи й боротьба за увагу. Ніді добре знає Дженніфер, але це не означає, що їй легко визнати, на кого та перетворилася. Шкільні розмови й уїдливі жарти тут сусідять із кривавими сценами, а стосунки двох подруг поступово стають важливішими за питання, хто буде наступною жертвою.