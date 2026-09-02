Сорочка із секонду може виглядати дорого: фешенблогерка показала стильний образ

Сорочка із секонду стала основою образу

Так, дизайнерка знайшла у секонд-хенді широку білу сорочку і не стала ускладнювати її стилізацію. Рукави вона недбало закрутила приблизно до трьох чвертей, завдяки чому річ отримала більш розслаблений вигляд.

До сорочки Олена додала довгу шовкову спідницю в підлогу. Вона не облягає фігуру, а м'яко спадає вниз і трохи розширюється на стегнах. Саме така фактура створює легкий контраст із більш структурованим верхом.

Ще один важливий елемент - чорна краватка, поверх якої розмістили велику ефектну брошку золотистого кольору. Вона одразу привертає увагу й перетворює класичний комплект на більш виразний.

Чорний жакет, окуляри та червона помада завершили образ

Поверх сорочки стилістично працює чорний оверсайз-жакет із цупкої тканини.Він додає силуету структури й робить образ більш зібраним.

Серед аксесуарів - великі окуляри в чорній оправі, габаритна чорна сумка та масивні сережки. Доповнили комплект чорні туфлі-човники на невисоких підборах і короткі чорні рукавички, що доходять приблизно до середини долоні.

Останній акцент - червона помада. При цьому макіяж очей залишили максимально стриманим і натуральним, тому яскрава губна помада не виглядає надто театрально.

У результаті проста сорочка з секонд-хенду стала частиною образу, який тримається не на вартості речей, а на силуеті, фактурах, пропорціях і правильно підібраних акцентах.

Саме деталі - від золотої брошки до рукавичок і червоної помади - зробили його завершеним.

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