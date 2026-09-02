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Тренды 02 сентября 2026, 13:31

Рубашка из секонда может выглядеть дорого: фешенблогерша показала стильный образ

Одна простая вещь стала основой образа, который выглядит продуманно, элегантно и совсем не бюджетно
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Фешенблогерка Елена Шевченко в стильном образе с белой рубашкой (коллаж: Styler)
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Может ли обычная широкая рубашка из секонд-хенда выглядеть как часть дорогого дизайнерского образа ? Фешенблогерша показала на собственном примере, что да - если правильно подобрать вещи и сделать акцент на деталях.

Styler со ссылкой на советы Елены Шевченко в Instagram рассказывает, как стилизовать обычную белую рубашку, чтобы получить эффектный образ в духе современной классики.

Рубашка из секонда стала основой образа

Да, дизайнер нашла в секонд-хенде широкую белую рубашку и не стала усложнять ее стилизацию. Рукава она небрежно закрутила до трех четвертей, благодаря чему вещь получила более расслабленный вид.

К рубашке Елена добавила длинную шелковую юбку в пол. Она не облегает фигуру, а мягко спадает вниз и чуть-чуть расширяется на бедрах. Именно такая фактура создает легкий контраст с более структурированным верхом.

Еще один важный элемент - черный галстук , поверх которого разместили большую эффектную брошь золотистого цвета. Она сразу привлекает внимание и превращает классический комплект в более выразительный.

Черный жакет, очки и красная помада завершили образ

Поверх рубашки стилистически работает черный оверсайз-жакет из плотной ткани. Он придает силуэту структуры и делает образ более собранным.

Среди аксессуаров - большие очки в черной оправе, габаритная черная сумка и массивные серьги. Дополнили комплект черные туфли-лодочки на невысоком каблуке и короткие черные перчатки, доходящие примерно до середины ладони.

Последний акцент - красная помада. При этом макияж глаз оставили максимально сдержанным и натуральным, поэтому яркая губная помада не выглядит слишком театрально.

В результате простая рубашка из секонд-хенда стала частью образа, который держится не на стоимости вещей, а на силуэтах, фактурах, пропорциях и правильно подобранных акцентах .

Именно детали - от золотой броши до перчаток и красной помады – сделали его завершенным.

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