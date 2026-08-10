Забудьте про неактуальні: 5 нових парфумів на осінь, які зберуть усі компліменти

П'ятірка наймодніших новинок сезону

Hermès Barénia

Цей реліз став справжньою сенсацією серед поціновувачів шипрових композицій. У центрі уваги знаходяться чуттєва шкіра, елегантний дуб та ніжна лілія. Це ідеальний баланс між строгістю та жіночністю.

Парфум звучить дуже дорого, залишаючи після себе розкішний шлейф, який бездоганно пасує до вовняного пальта чи тренча.

Tom Ford Black Lacquer

Для прихильниць темних і загадкових ароматів цей парфум стане справжнім відкриттям. Композиція побудована навколо нот чорного ебенового дерева, темної півонії та димних акордів. Це містичний, глибокий і дуже спокусливий аромат, який ніби зігріває зсередини у прохолодний та дощовий осінній вечір.

Yves Saint Laurent Libre Flowers & Flames

Знайома багатьом лінійка поповнилася новою, надзвичайно теплою варіацією. Головні акценти тут зміщені на кремову квітку пальми, сонячну лілію та насичену ваніль. Новинка вийшла м'якою, солодкуватою, але зовсім не приторною. Цей аромат огортає свою власницю, немов затишний кашеміровий светр.

Guerlain Patchouli Paris

Осінь важко уявити без ноти пачулі, і новий реліз від французького бренду розкриває її з абсолютно нового боку. Деревні та землисті акорди тут делікатно пом'якшені фірмовою пудровою ваніллю та ніжним ірисом. Аромат звучить аристократично, стримано та водночас неймовірно сучасно.

Jo Malone London Hinoki & Cedarwood

Справжній ковток лісового повітря у флаконі. Ця новинка присвячена японському дереву хінокі та класичному кедру, які доповнені зігріваючою корицею.

Аромат вийшов свіжим, але теплим. Він чудово підійде для повсякденного використання, створюючи атмосферу спокою та гармонії навіть у найбільш метушливі дні.