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Тренди 03 серпня 2026, 16:51

Жуйка Turbo, солодка "Мівіна" та інші скарби 90-х: ці фото за секунду повернуть у дитинство

Українці діляться прикольними спогадами й від хвилі ностальгії вже не втриматися!
Поліна Кузенко Поліна Кузенко Керівник проєкту Styler
Цікаві речі з минулого (колаж: Styler)
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Хтось сфотографував жуйку Turbo, інший "відкопав" ретро-касету, а пам'ятаєте культовий пакет Hugo Boss? В Threads почалася справжня "лихоманка" ностальгічних дописів, які розчулять кожного.

Styler вже зібрав все найцікавіше, гортайте і поринайте у спогади.

Жуйка Turbo

Сині, червоні, жовті, зелені - кожен колір був окремою подією. Наліпки з гоночними машинами всередині збирали й обмінювали як валюту. Якщо у тебе була повна колекція, то ти точно був легендою двору.

Жуйка з дитинства (скриншот)

Солодка "Мівіна"

Так, саме солодка! Бананова, полунична, кокосова - це було щось неймовірне. Про існування такого смаколика деякі дізналися вперше з цих дописів. Але у минулому діти бігли в магазин не за локшиною зі смаком курки, а саме за цим солодким скарбом.

Смаколики з минулого (скриншот)

Касета "Там, де нас нема"

Океан Ельзи випустили її у 1998 році. Ця касета жила або в магнітолі батька, або в магнітофоні на кухні. Тоді Вакарчук звучав якось інакше, а дитяча уява малювала справжні кліпи, коли чула культові треки.

Касета 1998 року (скриншот)

Пакет Hugo Boss

Це не сумка, не сучасний трендовий шопер. Це справжня легенда серед пакетів! Він був буквально в кожній оселі, але часто його використовували для особливих подій. Для картоплі з базару був "синій BMW", не такий "люксовий", але теж легендарний.

Старий пакет (скриншот)

Радіоліхтар Sunca

Червоний, важкий, з антеною. З ним слухали новини, футбол, музику, а ще його заряджали від розетки три години (щоб він пропрацював одну). Стояв цей магічний ліхтар на підвіконні, ледь не у кожній другій квартирі.

Старе радіо (скриншот)

Постер "Беверлі Гіллз 90210"

Цей серіал був справжньою епохою. Модні джинси, зачіски, кольорові футболки - він буквально задавав тренди. А ще серіал формував уявлення про те, яким має бути життя.

Серіали нашого минулого (скриншот)

"Льошка-капітошка"

Яскрава кулька з очима і різнокольоровим волоссям була мрією кожної дитини. Офіційна назва іграшки досі викликає суперечки, хтось називав її "Капітошкою", а хтось навіть "Льоха-капітоха" (були й інші слова, які класно лягали в риму, але називати їх ми не будемо).

"Капітошка" (скриншот)

І кожен, хто тримав її в руках, одразу згадає особливий вайб дитинства (хоча такого слова раніше й не було).

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