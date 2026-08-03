Жуйка Turbo, солодка "Мівіна" та інші скарби 90-х: ці фото за секунду повернуть у дитинство
Хтось сфотографував жуйку Turbo, інший "відкопав" ретро-касету, а пам'ятаєте культовий пакет Hugo Boss? В Threads почалася справжня "лихоманка" ностальгічних дописів, які розчулять кожного.
Styler вже зібрав все найцікавіше, гортайте і поринайте у спогади.
Жуйка Turbo
Сині, червоні, жовті, зелені - кожен колір був окремою подією. Наліпки з гоночними машинами всередині збирали й обмінювали як валюту. Якщо у тебе була повна колекція, то ти точно був легендою двору.
Солодка "Мівіна"
Так, саме солодка! Бананова, полунична, кокосова - це було щось неймовірне. Про існування такого смаколика деякі дізналися вперше з цих дописів. Але у минулому діти бігли в магазин не за локшиною зі смаком курки, а саме за цим солодким скарбом.
Касета "Там, де нас нема"
Океан Ельзи випустили її у 1998 році. Ця касета жила або в магнітолі батька, або в магнітофоні на кухні. Тоді Вакарчук звучав якось інакше, а дитяча уява малювала справжні кліпи, коли чула культові треки.
Пакет Hugo Boss
Це не сумка, не сучасний трендовий шопер. Це справжня легенда серед пакетів! Він був буквально в кожній оселі, але часто його використовували для особливих подій. Для картоплі з базару був "синій BMW", не такий "люксовий", але теж легендарний.
Радіоліхтар Sunca
Червоний, важкий, з антеною. З ним слухали новини, футбол, музику, а ще його заряджали від розетки три години (щоб він пропрацював одну). Стояв цей магічний ліхтар на підвіконні, ледь не у кожній другій квартирі.
Постер "Беверлі Гіллз 90210"
Цей серіал був справжньою епохою. Модні джинси, зачіски, кольорові футболки - він буквально задавав тренди. А ще серіал формував уявлення про те, яким має бути життя.
"Льошка-капітошка"
Яскрава кулька з очима і різнокольоровим волоссям була мрією кожної дитини. Офіційна назва іграшки досі викликає суперечки, хтось називав її "Капітошкою", а хтось навіть "Льоха-капітоха" (були й інші слова, які класно лягали в риму, але називати їх ми не будемо).
І кожен, хто тримав її в руках, одразу згадає особливий вайб дитинства (хоча такого слова раніше й не було).