Жвачка Turbo, сладкая "Мивина" и другие сокровища 90-х: эти фото за секунду вернут в детство
Кто-то сфотографировал жвачку Turbo, другой "откопал" ретро-кассету, а помните культовый пакет Hugo Boss? В Threads началась настоящая "лихорадка" ностальгических постов, которые тронут каждого.
Styler уже собрал все самое интересное, листайте и погружайтесь в воспоминания.
Жвачка Turbo
Синие, красные, желтые, зеленые - каждый цвет был отдельным событием. Наклейки с гоночными машинами внутри собирали и обменивали как валюту. Если у тебя была полная коллекция, ты точно был легендой двора.
Сладкая "Мивина"
Да, именно сладкая! Банановая, клубничная, кокосовая - это было что-то невероятное. О существовании такой вкусности некоторые узнали впервые из этих постов. Но в прошлом дети бежали в магазин не за лапшой со вкусом курицы, а именно за этим сладким сокровищем.
Кассета "Там, де нас нема"
Океан Ельзи выпустили ее в 1998 году. Эта кассета жила либо в магнитоле отца, либо в магнитофоне на кухне. Тогда Вакарчук звучал как-то иначе, а детское воображение рисовало настоящие клипы, когда слышало культовые треки.
Пакет Hugo Boss
Это не сумка, не современный трендовый шопер. Это настоящая легенда среди пакетов! Он был буквально в каждом доме, но часто его использовали для особых событий. Для картошки с рынка был "синий BMW", не такой "люксовый", но тоже легендарный.
Радиофонарь Sunca
Красный, тяжелый, с антенной. С ним слушали новости, футбол, музыку, а еще его заряжали от розетки три часа (чтобы он проработал один). Стоял этот фонарь на подоконнике, чуть ли не в каждой второй квартире.
Постер "Беверли Гиллз 90210"
Этот сериал являлся настоящей эпохой. Модные джинсы, прически, цветные футболки - он буквально задавал тренды. А еще сериал формировал представление о том, какой должна быть жизнь.
"Лешка-капитошка"
Яркий шарик с глазами и разноцветными волосами был мечтой каждого ребенка. Официальное название игрушки до сих пор вызывает споры, кто-то называл ее "Капитошкой", а кто-то даже "Леха-капитоха" (были и другие слова, классно ложившиеся в рифму, но называть их мы не будем).
И каждый, кто держал ее в руках, сразу вспомнит особый детский вайб (хотя такого слова раньше и не было).