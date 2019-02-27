ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

90-летняя украинка "взорвала" сеть зажигательным танцем (видео)

STYLERКурьезы    27.02.2019 - 20:57
90-летняя украинка "взорвала" сеть зажигательным танцем (видео)
Коллаж РБК-Украина

Оживленный танец бабушки уже собрал сотни лайков

Зажигательный танец 90-летней жительницы Тернопольской области повеселил пользователей социальных сетей.

На видео, опубликованном священником и видеоблогером Алексеем Филюком, видно, как женщина танцует под украинскую народную песню "А калина не верба". Действо происходило в Микулинецком дворце.

"Дворец Потоцких в Микулинцах давно такого движения не видел, но на днях приехали люди с Лановецкого района и немножко изменили ситуацию. Бабушка в свои 90 лет вспомнила молодость и пошла в пляс, как молодая. Говорит, второе дыхание открылось!" - прокомментировал видео Филюк.

 

Дворец Потоцких в Микулинцах давно такого движения не видел, но на днях приехали люди с Лановеччини и немножко изменили ситуацию))) Бабушка в свои 90 лет вспомнила молодость и пошла в пляс как молодая, говорит второе дыхание открылось!!

Опубликовано Алексеем Филюком Понедельник, 25 февраля 2019 г.

Видео: facebook.com/МОЯ ЛАНОВЕЧЧИНА

Юзеры активно комментируют ролик. Кое-кто признается, что "едва сам на диване танцевать не начал".

"Ай, молодцы! И там сумели людей хоть чуточку развеселить от нашей будничной жизни, а особенно - в сегодняшнее время", - комментирует Елена Павлик.

"Молодцы! Аж настроение подняли! Люди с Лановеччины - непревзойденные!" - написала Зина Кушнирук.

"Отче, вы молодец. Приятно было слышать ваш голос. А бабуля - супер!" - отметила Светлана Кинь.

90-летняя украинка &quot;взорвала&quot; сеть зажигательным танцем (видео)

Скриншот

Ранее мы писали о том, что 93-летняя украинка попала в Книгу рекордов.

Напомним, недавно Петр Порошенко, выступая перед студентами в Переяслав-Хмельницком, изрядно повеселил присутствующих в зале анекдотом и танцем.

Тверк в пижаме: Злата Огневич повеселила сеть забавным видео Джамала "зажгла" зумбой на Маврикии
Новости Украины танец
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь