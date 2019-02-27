90-летняя украинка "взорвала" сеть зажигательным танцем (видео)

Оживленный танец бабушки уже собрал сотни лайков

Зажигательный танец 90-летней жительницы Тернопольской области повеселил пользователей социальных сетей.

На видео, опубликованном священником и видеоблогером Алексеем Филюком, видно, как женщина танцует под украинскую народную песню "А калина не верба". Действо происходило в Микулинецком дворце.

"Дворец Потоцких в Микулинцах давно такого движения не видел, но на днях приехали люди с Лановецкого района и немножко изменили ситуацию. Бабушка в свои 90 лет вспомнила молодость и пошла в пляс, как молодая. Говорит, второе дыхание открылось!" - прокомментировал видео Филюк.

Видео: facebook.com/МОЯ ЛАНОВЕЧЧИНА

Юзеры активно комментируют ролик. Кое-кто признается, что "едва сам на диване танцевать не начал".

"Ай, молодцы! И там сумели людей хоть чуточку развеселить от нашей будничной жизни, а особенно - в сегодняшнее время", - комментирует Елена Павлик.

"Молодцы! Аж настроение подняли! Люди с Лановеччины - непревзойденные!" - написала Зина Кушнирук.

"Отче, вы молодец. Приятно было слышать ваш голос. А бабуля - супер!" - отметила Светлана Кинь.

Скриншот

Ранее мы писали о том, что 93-летняя украинка попала в Книгу рекордов.

Напомним, недавно Петр Порошенко, выступая перед студентами в Переяслав-Хмельницком, изрядно повеселил присутствующих в зале анекдотом и танцем.