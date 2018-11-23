Нардепа поймали на просмотре "клубнички" в Раде

Видео: YouTube / TVgolosnaroda

Народный депутат 8-го созыва Андрей Денисенко (внефракционный) попался на просмотре видео эротического содержания категории БДСМ во время голосования за принятия госбюджета на 2019 год. Об этом сообщил журналист Всеволод Филимоненко на своей странице в соцсети Facebook и опубликовал соответствующую ссылку на видео на ресурсе "TVgolosnaroda" в YouTube.

"В день голосования за бюджет и НАТО народный депутат Андрей Денисенко рассматривал хранящиеся у него в смартфоне ПОРНО категории БДСМ", - говорится в публикации.

Также журналист отметил, что сам лично выступает за легализацию порно-индустрии в Украине, поэтому выражает "уважение к предпочтениям Денисенко".

Скрин: YouTube / TVgolosnaroda

"Надеюсь, когда нибудь мы все вместе сможем насладиться просмотром таких видео на большом экране Верховной Рады", - добавил он.

Напомним, что народный избранник Андрей Денисенко также является общественным деятелем, правозащитником, соучредителем правозащитной группы "СИЧ".

Скрин: YouTube / TVgolosnaroda

В комментариях к сообщению пользователи соцсети иронизируют над "пойманным на клубничке" нардепом:

"Вот это напряженный рабочий день!";﻿

"Зачем было квадратиками закрывать все? Неинтересно﻿";

"Ну вот, теперь пацан испугается злых журналистов и снова не будет ходить на "работу" в ВР"...

Скрин: YouTube / TVgolosnaroda

"Респект";

"А ты думаешь, легко принимать бюджет ночью, надо же чем-то плохие мысли отгонять";

"Не удивительно, почему столько пропусков. Понятно чем он там занимается";

"Прекрасно! Раду еще можно было бы в ночной кинотеатр превращать - все для пополнения бюджета!"...

Скрин: facebook.com/vsevolod.filimonenko

Напомним, что рано утром 23 ноября украинские депутаты проголосовали за государственный бюджет Украины на 2019 год. Внефракционный народный депутат Юрий Левченко рассказал, что когда в сессионном зале собрались народные избранники для того, чтобы рассмотреть проект закона о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках", в помещении явно ощущался запах перегара. По его мнению, депутаты в последние несколько часов "наливали себе и очень хорошо употребляли".

Ранее сообщалось, что народный депутат Сергей Шахов, которого ранее поймали за пикантной перепиской в Верховной Раде, заявил, что журналисты все извратили.

Также мы писали о том, что национальная экспертная комиссия по вопросам защиты общественной морали, ликвидировать которую Кабмин постановил в мае 2015 года, еще долгое время не знала, что делать с секс-архивом.

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Видео: РБК-Украина