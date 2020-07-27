Под Полтавой "копы" опозорились с задержанием наркомана: досталось пенсионерке и молодой маме

Под Полтавой полицейские эпично задерживали наркомана (коллаж: РБК-Украина)

В Полтавской области группа полицейских пытались "скрутить" наркомана, но досталось всем, кроме "злоумышленника"

В Кременчуге Полтавской области люди пожаловались в полицию на наркомана, который своим "приходом" портил им вид из окна. Мужчина сидел на лавочке у подъезда, совершая типичные по такому случаю движения.

Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале Украина Новости.

Как оказалось, за "несчастного" вступилась молодая мама, которая вскоре поплатилась за такое заступничество. Двое "копов" долго и безуспешно пытались повязать и надеть на нее наручники. Девушка отчаянно сопротивлялась, кричала "Мне больно", "У меня ребенок дома".

Далее в потасовку вмешалась пенсионерка, которая пыталась отбить от правоохранителей уже девушку. В результате женщину забрызгали из перцового балончика, а потом также повязали.

"Весь этот арт-хаус происходил на фоне наркомана, который от полученного прихода активно дергался на скамейке", - говорится в подписи к видео.

Самое интересное, что в определенный момент наркоман успешно ретировался - он вскочил с лавочки и просто убежал.

Позже на подмогу горе-полицейским прибыло подкрепление, и уже силами пятерых "копов" обе женщины были задержаны и поехали в отделение полиции.

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику, 18+.

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