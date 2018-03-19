Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Ведущий "Холостяка 8" рассказал о сюрпризах нового сезона шоу

STYLERТВ-шоу        19.03.2018 - 23:00
Фото: СТБ
Фото: СТБ

"Мы не знаем, чем именно окончится шоу"

Бессменный ведущий реалити "Холостяк" Григорий Решетник рассказал об особенностях проекта и чертах характера главного героя шоу Рождена Ануси. По словам Решетника, для участников проекта не пишут сценарий, и они сами решают, как им поступить в разных ситуациях. Об этом он сообщил на онлайн-конференции в издании "Аргументы и Факты".

Григорий является ведущим проекта со второго сезона проекта. Он утверждает, что зрители доверяют шоу уже больше 8 лет, поскольку в нем нет подставных ролей и участников. Герои программы имеют возможность самостоятельно развивать события.

"В этом сезоне будет много нового не только для зрителя, но и для участников, ведь мы не знаем, чем именно окончится шоу. Мы не ущемляем участников – не пишем для них роли, не придумываем истории, а лишь даем им возможность развивать сюжет самостоятельно и стараемся только передать эмоцию зрителю", - отметил Решетник.

Ведущий считает, что Рожден отличается оригинальным подходом к выбору девушки и может стать примером для многих мужчин. "Рожден очень творческий молодой человек, целеустремленный, правильный одесский мальчишка. При этом он является мужчиной личностно, то есть всегда предельно честный и принципиальный, отстаивающий свое мнение. Я хочу, чтобы все мужчины в Украине себя проявляли подобным образом – зная цену своему слову и делу. Я рад, что у нас такой творческий герой шоу" - добавил Григорий Решетник.

Напомним, что недавно звезда Холостяка рассказал о романе с Седоковой.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Холостяк 8 сезон: 2 выпуск смотреть онлайн Холостяк 8: в сети показали закулисье шоу (фото)
Теги: Холостяк, ТВ-шоу, ведущий
Переход на летнее время: советы, как пережить этот период
Как в Киеве активисты протестовали против выборов президента в РФ: яркий фоторепортаж
91-летняя модница из Беларуси поразила сеть своим гардеробом (фото)
"Победил далеко не Путин": "Вечерний Квартал" забавно высмеял выборы президента в РФ
On Top