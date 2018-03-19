Ведущий "Холостяка 8" рассказал о сюрпризах нового сезона шоу

"Мы не знаем, чем именно окончится шоу"

Бессменный ведущий реалити "Холостяк" Григорий Решетник рассказал об особенностях проекта и чертах характера главного героя шоу Рождена Ануси. По словам Решетника, для участников проекта не пишут сценарий, и они сами решают, как им поступить в разных ситуациях. Об этом он сообщил на онлайн-конференции в издании "Аргументы и Факты".

Григорий является ведущим проекта со второго сезона проекта. Он утверждает, что зрители доверяют шоу уже больше 8 лет, поскольку в нем нет подставных ролей и участников. Герои программы имеют возможность самостоятельно развивать события.

"В этом сезоне будет много нового не только для зрителя, но и для участников, ведь мы не знаем, чем именно окончится шоу. Мы не ущемляем участников – не пишем для них роли, не придумываем истории, а лишь даем им возможность развивать сюжет самостоятельно и стараемся только передать эмоцию зрителю", - отметил Решетник.

Ведущий считает, что Рожден отличается оригинальным подходом к выбору девушки и может стать примером для многих мужчин. "Рожден очень творческий молодой человек, целеустремленный, правильный одесский мальчишка. При этом он является мужчиной личностно, то есть всегда предельно честный и принципиальный, отстаивающий свое мнение. Я хочу, чтобы все мужчины в Украине себя проявляли подобным образом – зная цену своему слову и делу. Я рад, что у нас такой творческий герой шоу" - добавил Григорий Решетник.

Напомним, что недавно звезда Холостяка рассказал о романе с Седоковой.