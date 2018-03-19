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Ведучий "Холостяка 8" розповів про сюрпризи нового сезону шоу

STYLERТВ-шоу        19.03.2018 - 23:00
Фото: СТБ
Фото: СТБ

"Ми не знаємо, як саме закінчиться шоу"

Незмінний ведучий реаліті "Холостяк" Григорій Решетник розповів про особливості проекту і риси характеру головного героя шоу Рождена Анусі. За словами Решетника, для учасників проекту не пишуть сценарій, і вони самі вирішують, як їм вчинити в різних ситуаціях. Про це він повідомив на онлайн-конференції у виданні "Аргументи і Факти".

Григорій є ведучим проекту з другого сезону проекту. Він стверджує, що глядачі довіряють шоу вже більше 8 років, оскільки в ньому немає підставних ролей та учасників. Герої програми мають можливість самостійно розвивати події.

"У цьому сезоні буде багато нового не тільки для глядача, а й для учасників, адже ми не знаємо, чим саме закінчиться шоу. Ми не обмежуємо учасників - не пишемо для них ролі, не придумуємо історії, а лише даємо їм можливість розвивати сюжет самостійно і намагаємося лише передати емоцію глядачеві", - зазначив Решетник.

Ведучий вважає, що Рожден відрізняється оригінальним підходом до вибору дівчини і може стати прикладом для багатьох чоловіків. "Рожден дуже творча молода людина, цілеспрямований, правильний одеський хлопчисько. При цьому він є чоловіком особистісно, ​​тобто завжди гранично чесний і принциповий, завжди відстоює свою думку. Я хочу, щоб усі чоловіки в Україні себе проявляли подібним чином - знаючи ціну своєму слову і справі. Я радий, що у нас такий творчий герой шоу"- додав Григорій Решетник.

Нагадаємо, що нещодавно зірка Холостяка розповів про роман з Седоковою.

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Теги: Холостяк, ТВ-шоу, ведущий
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